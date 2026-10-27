Літня жінка сидить на скамійці. Фото: Новини.LIVE

Коли батьки старіють, їм часто потрібна допомога дорослих дітей. За законом діти в певних випадках повинні підтримувати батьків грошима, навіть якщо ті отримують пенсію. Також вони можуть звертатися до суду, щоб захистити права матері чи батька. Відомо, коли така допомога є обов'язковою та що діти можуть робити без дозволу батьків.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі Юристи.UA, повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Коли діти зобов'язані давати гроші батькам

До юристів звернулася жінка, яка має 73-річну мати. Вона хотіла з'ясувати, чи повинна забезпечувати її грошима та чи має право представляти інтереси матері без довіреності.

Адвокат пояснив, що повнолітні діти за законом зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Це може бути допомога з продуктами, ліками, оплатою комунальних послуг, лікуванням або доглядом. А ось обов'язок матеріально утримувати батьків виникає за двох умов:

мати або батько є непрацездатними;

їм потрібна матеріальна допомога.

У 73 роки жінка належить до непрацездатних осіб за віком. Але потрібно враховувати, яку пенсію отримує мати, чи має інші доходи та скільки витрачає на житло, харчування й лікування.

Читайте також:

Якщо донька допомагає добровільно, закон не встановлює конкретної суми. Якщо ж виникає суперечка, мати може звернутися до суду та вимагати аліменти від повнолітніх дітей. Тоді суд визначатиме розмір виплат з урахуванням матеріального становища обох сторін та інших обставин. Крім того, діти можуть бути зобов'язані оплачувати додаткові витрати на лікування, ліки чи сторонній догляд, якщо батьки тяжко хворіють або потребують постійної допомоги.

Чи може донька захищати права матері

За словами адвоката, закон дозволяє повнолітнім дітям звертатися до суду для захисту прав своїх непрацездатних або немічних батьків навіть без спеціальної довіреності. Наприклад, якщо хтось заважає матері користуватися її квартирою, утримує документи чи майно або намагається незаконно переоформити нерухомість.

Також донька може звернутися по захист, якщо матері безпідставно відмовляють у пенсії, соціальній допомозі чи інших виплатах. Для цього потрібно підтвердити родинний зв'язок, непрацездатність матері та порушення її прав. Але мати повинна бути згодна на це.

Що дітям заборонено робити без довіреності

Без довіреності донька не може:

продавати, дарувати чи здавати квартиру матері;

знімати гроші з її банківських рахунків;

отримувати замість неї пенсію;

підписувати від її імені договори;

отримувати інформацію, для якої потрібна згода матері;

представляти її в установах без окремої законної підстави.

Якщо через здоров'я мати не може відвідати нотаріуса, його можна запросити додому або до лікарні.

Які документи знадобляться для захисту прав матері

Адвокат радить підготувати свідоцтво про народження доньки, документи про зміну прізвища, паспорт або пенсійне посвідчення матері та докази порушення її прав. Якщо звернення пов'язане зі станом здоров'я, знадобляться медичні документи. Також бажано мати письмове підтвердження, що мати підтримує звернення доньки до суду.

Окремо Юрій Айвазян наголосив, що допомога літнім батькам не дає дітям права власності на їхню квартиру. Так само вона не дозволяє проживати в помешканні, якщо власник проти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть родичі успадкувати борги померлого. На Сумщині дідусь отримав частину майна сина, але Верховний Суд зобов’язав його виплатити онуку 45 921,60 гривні боргу за аліментами. Суд пояснив, що спадкоємці відповідають за борги померлого в межах вартості отриманого майна.

Також Новини.LIVE писали, як бабусі й дідусю спілкуватися з онуками, якщо батьки забороняють зустрічі. Закон захищає право старших родичів бачитися з дітьми, навіть коли в родині виник конфлікт. Якщо домовитися не вдається, можна звернутися до органу опіки або суду, щоб встановити графік зустрічей.