Бабуся і дідусь гуляють з онукою. Фото: Magnific

Сімейні сварки іноді закінчуються тим, що бабуся й дідусь місяцями не бачать своїх онуків. Батьки можуть забороняти зустрічі і не відповідати на дзвінки. Для старших родичів це болюча ситуація. Особливо якщо раніше вони брали активну участь у житті дитини. Але є способи захистити право бабусь і дідусів на спілкування з онуками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Реклама

Чи можуть батьки заборонити бабусі бачитися з онуками

За статтею 257 Сімейного кодексу України, бабусі, дідусі, прабабусі та прадідусі мають право спілкуватися з онуками й правнуками та брати участь у їхньому вихованні. Батьки або інші люди, з якими живе дитина, не можуть перешкоджати цьому без підстав.

Сімейні конфлікти теж не позбавляють старших родичів цього права. Наприклад, якщо батьки дитини розлучилися або постійно сваряться між собою, це не причина забороняти бачитися з онуками.

Те саме стосується ситуацій, коли батьки взагалі не були одружені. Найголовніше — щоб зустрічі відповідали інтересам дитини та були безпечними для неї.

Читайте також:

Що робити, якщо онуків не дозволяють бачити

Якщо домовитися з батьками мирно не виходить, варто звернутися до органу опіки та піклування за місцем проживання дитини. Напишіть заяву та поясніть, що саме заважає спілкуванню.

У заяві можна попросити встановити графік зустрічей або визначити, як бабуся чи дідусь братимуть участь у вихованні дитини.

Орган опіки розглядає ситуацію та може визначити:

у які дні відбуватимуться зустрічі;

скільки часу вони триватимуть;

у якому форматі бабуся чи дідусь спілкуватимуться з дитиною.

Рішення органу опіки є обов'язковим до виконання, якщо заінтересована сторона протягом десяти днів не звернеться до суду з вимогою його скасувати. А от якщо спілкування з родичами шкодить дитині, орган опіки може обмежити або заборонити його.

Як домогтися зустрічей з онуками через суд

Якщо орган опіки не допоміг, бабуся чи дідусь можуть звернутися до суду. У позові потрібно попросити усунути перешкоди у спілкуванні з дитиною та визначити порядок зустрічей.

Суд може встановити певні правила. Наприклад, дозволити бабусі бачитися з онуком у визначені дні, проводити з ним вихідні чи спільно відпочивати.

Також суд може дозволити дитині приходити в гості до бабусі або дідуся. Або, за потреби, зустрічатися з ними у присутності іншої людини. Під час розгляду справи враховують вік дитини, стан її здоров'я, стосунки з родичами та умови, в яких відбуватимуться зустрічі.

Суд також бере до уваги висновок органу опіки та піклування. Якщо поведінка бабусі чи дідуся або їхнє здоров'я становлять загрожують дитині, суд може відмовити в зустрічах.

Які документи потрібно підготувати

Щоб звернутися до органу опіки або суду, бабусі чи дідусю потрібні:

паспорт і його копія;

ідентифікаційний код;

копія свідоцтва про народження дитини, якщо вона є;

характеристика з місця проживання;

акт обстеження житлових умов;

інші документи, які підтверджують родинні зв'язки та участь у вихованні онука.

Для оформлення акта обстеження житлових умов необхідно звернутися до місцевої служби у справах дітей.