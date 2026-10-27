Пожилая женщина сидит на скамейке. Фото: Новини.LIVE

Когда родители стареют, им часто требуется помощь взрослых детей. По закону дети в определенных случаях обязаны содержать родителей, даже если те получают пенсию. Также они могут обращаться в суд, чтобы защитить права матери или отца. Известно, когда такая помощь является обязательной и что дети могут делать без разрешения родителей.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале Юристы.UA, сообщает Новини.LIVE.

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Когда дети обязаны давать деньги родителям

К юристам обратилась женщина, у которой есть 73-летняя мать. Она хотела выяснить, должна ли она обеспечивать мать деньгами и имеет ли право представлять ее интересы без доверенности.

Адвокат пояснил, что совершеннолетние дети по закону обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Это может быть помощь с продуктами, лекарствами, оплатой коммунальных услуг, лечением или уходом. А вот обязанность материально содержать родителей возникает при двух условиях:

мать или отец являются нетрудоспособными;

им требуется материальная помощь.

В 73 года женщина относится к нетрудоспособным лицам по возрасту. Но нужно учитывать, какую пенсию получает мать, имеет ли она другие доходы и сколько тратит на жилье, питание и лечение.

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Если дочь помогает добровольно, закон не устанавливает конкретной суммы. Если же возникает спор, мать может обратиться в суд и требовать алименты от совершеннолетних детей. Тогда суд будет определять размер выплат с учетом материального положения обеих сторон и других обстоятельств. Кроме того, дети могут быть обязаны оплачивать дополнительные расходы на лечение, лекарства или посторонний уход, если родители тяжело больны или нуждаются в постоянной помощи.

Может ли дочь защищать права матери

По словам адвоката, закон позволяет совершеннолетним детям обращаться в суд для защиты прав своих нетрудоспособных или немощных родителей даже без специальной доверенности. Например, если кто-то мешает матери пользоваться ее квартирой, удерживает документы или имущество либо пытается незаконно переоформить недвижимость.

Также дочь может обратиться за защитой, если матери безосновательно отказывают в пенсии, социальной помощи или других выплатах. Для этого необходимо подтвердить родственную связь, нетрудоспособность матери и нарушение ее прав. Но мать должна дать на это согласие.

Что детям запрещено делать без доверенности

Без доверенности дочь не может:

продавать, дарить или сдавать квартиру матери;

снимать деньги с ее банковских счетов;

получать вместо нее пенсию;

подписывать от ее имени договоры;

получать информацию, для которой требуется согласие матери;

представлять ее интересы в учреждениях без отдельного законного основания.

Если по состоянию здоровья мать не может посетить нотариуса, его можно пригласить на дом или в больницу.

Какие документы понадобятся для защиты прав матери

Адвокат советует подготовить свидетельство о рождении дочери, документы об изменении фамилии, паспорт или пенсионное удостоверение матери, а также доказательства нарушения ее прав. Если обращение связано с состоянием здоровья, понадобятся медицинские документы. Также желательно иметь письменное подтверждение того, что мать поддерживает обращение дочери в суд.

Отдельно Юрий Айвазян подчеркнул, что помощь пожилым родителям не дает детям права собственности на их квартиру. Точно так же она не позволяет проживать в жилом помещении, если владелец против.

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