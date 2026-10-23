Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Після смерті людини рідним можуть дістатися не лише квартира, земля чи гроші, а й борги, про які вони навіть не здогадувалися. Така історія сталася в родині українців на Сумщині. Дідусь отримав частину майна померлого сина, але згодом онук зажадав від нього аліменти, які мав платити батько. Родичі кілька разів зустрічалися в суді, але остаточну крапку в суперечці поставив Верховний Суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE за матеріалами справи № 591/2591/25.

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Що вимагали від дідуся

Після смерті чоловіка залишилося майно, на яке претендували його старенький батько та малолітній син 2013 року народження. До цього майно належало матері померлого чоловіка. Вона залишила квартиру та шість земельних ділянок у Сумській області. Після її смерті син і дочка мали отримати по половині. Син прийняв спадщину, оскільки жив разом з матір'ю, але оформити документи так і не встиг. Згодом він теж помер.

Тож його частину майна мали порівну успадкувати батько та син. Хлопчику належала чверть квартири та чверть кожної з шести земельних ділянок.

Однак у лютому 2025 року нотаріус відмовила матері хлопчика в оформленні спадщини, бо бракувало оригіналів документів на нерухомість. А ще виявилося, що померлий батько роками мав платити аліменти на сина, але залишив після себе чималий борг.

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Ще у 2013 році суд зобов’язав чоловіка щомісяця платити на сина чверть своїх доходів. У 2018 році іншим рішенням суд встановив, що сума аліментів має бути щонайменше половиною прожиткового мінімуму для дитини його віку.

За підрахунками матері, борг сягнув 182 066,91 гривень. Оскільки дідусь отримав половину спадщини померлого сина, жінка вимагала, щоб він повернув онуку половину цієї суми — 91 033,45 гривні.

Скільки грошей присудили дідусю

У березні 2025 року жінка звернулася до суду. Вона хотіла оформити за сином належну йому частину квартири та землі, а також отримати гроші за несплачені аліменти.

Дідусь з правом онука на спадщину погодився. А ось суму боргу оскаржував. Спочатку суд підтвердив право хлопчика на нерухомість і зобов'язав дідуся заплатити 47 451,60 гривню. Саме стільки становила половина боргу, який суд зміг підтвердити документами.

Але чоловік подав апеляцію. Він приніс чеки, які показували, що його померлий син додатково заплатив 3 060 гривень аліментів. Раніше ці гроші під час підрахунку не врахували.

Тому загальний борг зменшили до 91 843,20 гривень, а суму, яку мав повернути дідусь, — до 45 921,60 гривні.

Чоловіка й це не влаштувало. Він замовив економічну експертизу й наполягав, що з урахуванням заробітків сина та вже сплачених грошей повинен віддати лише 9 673,09 гривні. Зрештою справа дійшла до Верховного Суду.

Чому за аліменти батька має платити дідусь

Верховний Суд пояснив різницю між аліментами, які батько мав би платити в майбутньому, і грошима, які він уже заборгував дитині. Після смерті чоловіка ніхто замість нього не зобов'язаний щомісяця платити нові аліменти. Але гроші, які він заборгував за життя, залишаються боргом.

Якщо родичі прийняли спадщину, разом з майном до них можуть перейти й такі борги. Хоча кожен відповідає лише за свою частку, а сума виплати не може перевищувати вартість отриманого майна.

У цій справі була ще одна особливість. Спадкоємцями стали дідусь і хлопчик, якому батько заборгував аліменти. Виходило, що дитина мала б відповідати за половину боргу, який належало виплатити їй самій. Суд пояснив, що в такій ситуації ця частина боргу припиняється. Адже людина не може одночасно бути винною гроші самій собі й вимагати їх повернення.

А ось дідусь отримав іншу половину спадщини, тому мав повернути онуку відповідну частину батькового боргу.

Чим закінчилася суперечка

Верховний Суд також перевірив доводи дідуся про неправильний підрахунок боргу. Судді врахували, що апеляційний суд вже вивчив висновок експерта, документи про роботу та доходи померлого, відомості про його пенсію, розрахунки виконавчої служби й чеки про сплату аліментів.

Тому підстав знову перераховувати борг Верховний Суд не побачив. Не допомогло чоловікові й посилання на те, що для звернення по гроші нібито минуло надто багато часу. Він своєчасно не заявив про це ще під час першого судового розгляду.

Також дідусь просив звільнити його від судового збору, оскільки має другу категорію постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи. Але суд пояснив, що відповідна пільга стосується позивачів, а чоловік у цій справі був відповідачем. 15 жовтня 2026 року Верховний Суд залишив рішення про стягнення 45 921,60 гривні без змін.

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