Людина прямує до укриття. Фото: УНІАН

Модульні укриття встановлюють біля зупинок, у парках та інших місцях, де людей зненацька може застати повітряна тривога. Але і в такій споруді можна травмуватися під час сильної атаки. Постраждалі потім потребують тривалого лікування і не завжди знають, хто насправді має його оплатити. Варто знати, що відповідальність за наслідки обстрілу несе не лише ворог, а й міська влада або організація, яка побудувала укриття.

У кого і як вимагати компенсацію, повідомляє Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.

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Хто відповідає за пошкоджене укриття

В Україні модульні укриття використовують для швидкого облаштування захисних споруд. Їх складають з готових блоків прямо на місці.

Однак не кожне укриття може витримати пряме влучання ракети чи дрона. Його захисні можливості залежать від типу конструкції, матеріалів та вимог, за якими її виготовили.

З 8 вересня 2026 року в Україні діють нові правила використання модульних конструкцій. Закон розділяє їх на різні види. Наприклад, первинні мобільні укриття призначені для короткого перебування людей — до чотирьох годин. Є також протирадіаційні укриття, які можуть будувати з модульних блоків. Вимоги до них відрізняються.

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За справністю укриття має стежити той, кому воно належить або хто ним користується та відповідає за його утримання. Споруду потрібно оглядати і перевіряти після небезпечних подій.

Якщо укриття встановили за кошти міста, не завжди відповідатиме міська рада. Це може бути виробник чи підрядник, які допустили дефекти під час встановлення.

Чи можна отримати компенсацію за травми

Постраждалі можуть вимагати відшкодування. Але самого факту, що російська ракета потрапила в укриття, недостатньо. Потрібно довести, що травми стали наслідком неправильного встановлення чи утримання споруди. Якщо перевірка це покаже, платити компенсацію будуть ті, хто допустив порушення.

Йдеться не лише про оплату лікарні. Постраждалий може претендувати на гроші за:

ліки, лікування та реабілітацію;

догляд, якщо після травми потрібна стороння допомога;

зарплату або інший дохід, який втратив через поранення;

моральну шкоду.

У деяких випадках компенсацію можна вимагати і від міської влади. Наприклад, якщо її незаконні рішення або бездіяльність призвели до травмування.

Як діяти постраждалим українцям

Перше, що потрібно зробити, — звернутися до лікарів. А потім зберегти всі довідки, виписки, результати обстежень та чеки за лікування.

Також варто повідомити поліцію про те, що сталося. Збережіть дані про звернення, а якщо відкриють кримінальне провадження — дізнайтеся його номер і свій статус у справі.

Для компенсації також знадобляться докази самого руйнування. Це можуть бути фотографії укриття, відео з місця події, покази свідків та документи рятувальників або інших служб. Звісно, збирати все це можна лише тоді, коли вже безпечно.

Потім варто написати до міської ради або підприємства, яке відповідає за укриття. Попросіть пояснити, кому належить споруда, хто її встановлював та коли востаннє перевіряли її стан.

Ще може знадобитися експертиза. Фахівці перевірять, чи правильно зробили та встановили укриття, чи були в ньому недоліки та чи могли вони вплинути на травми людей.

Якщо через поранення людина втратила заробіток, потрібно зберегти й документи, які це підтверджують. Коли стане зрозуміло, хто допустив порушення, можна звертатися по відшкодування грошей, зокрема через суд.

Чи можна отримати гроші від Росії

Люди, які отримали серйозні травми через російські обстріли, можуть також подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Для таких випадків є окрема категорія A2.3. Подати заяву можна через "Дію", якщо травми відповідають цій категорії.

Проте після подання заяви гроші одразу не виплачують. Поки що Реєстр збирає звернення та документи, щоб їх можна було розглянути в межах міжнародного механізму компенсацій.

Чи можуть покарати винних за зруйноване укриття

Якщо з'ясується, що під час закупівлі, виготовлення, встановлення чи обслуговування споруди були порушення, цим можуть зайнятися правоохоронці. Та навіть якщо когось притягнуть до відповідальності, питання грошей за лікування доведеться вирішувати окремо.

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