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Головна Закон Оформлення інвалідності військовим: юрист назвав три варіанти

Оформлення інвалідності військовим: юрист назвав три варіанти

Ua ru
21 жовтня 2026 15:40
Встановлення інвалідності після поранення: юрист назвав порядок дій УНІАН
Військові у шпиталі. Фото: УНІАН

Військовослужбовці, які мають проблеми зі здоров'ям після поранення або захворювання, можуть звернутися за встановленням групи інвалідності. Однак під час проходження військово-лікарської комісії часто виникає плутанина з документами. Не всі знають, хто має видати направлення, чи потрібно звертатися до командира та коли починати оформлення.  

Алгоритм дій для військових пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі Юристи.ua, передає Новини.LIVE.

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Хто направляє військового на встановлення інвалідності

За словами юриста, направлення на експертну команду можуть оформити як голова ВЛК, так і лікуючий лікар. Це передбачено постановою Кабміну №1338 від 15 листопада 2024 року.

Якщо військовий зараз проходить ВЛК, йому потрібно звернутися до голови комісії та попросити направлення на оцінювання повсякденного функціонування. Якщо стан здоров'я відповідає необхідним вимогам, голова комісії може сам оформити електронне направлення.

Якщо ж військовий лікується в госпіталі або лікарні, направлення може видати лікар, який його веде. Чекати завершення ВЛК або звільнення зі служби, не потрібно. 

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Чи може сімейний лікар оформити направлення

Військовий також може звернутися до сімейного лікаря. Той має право оформити направлення, якщо займається лікуванням захворювання, через яке військовому потрібне встановлення інвалідності, має його медичні документи та бачить для цього підстави.

Такий варіант підійде й тим, хто зараз не може потрапити до вузького спеціаліста.

На прийом рекомендують взяти:

  • виписки з лікарні або госпіталю;
  • результати медичних обстежень;
  • висновки профільних лікарів;
  • постанову ВЛК, якщо вона вже є.

Якщо якихось документів бракує, сімейний лікар може спочатку направити на додаткові обстеження чи консультацію спеціаліста.

Чи можна звернутися до командира або ТЦК

Юрист наголосив, що командир військової частини та ТЦК таких направлень не видають. Тому якщо військовий уже проходить ВЛК, найкраще звернутися безпосередньо до голови комісії. Але потрібно розуміти різницю між ВЛК та експертною командою:

  • ВЛК перевіряє стан здоров'я військового та визначає, чи може він далі служити. Також комісія встановлює, чи пов'язане поранення або захворювання з військовою службою.
  • Експертна команда оцінює, наскільки порушення здоров'я впливають на повсякденне життя людини, та приймає рішення щодо інвалідності.

Якщо військовий отримав поранення або захворів під час служби, особливо важливо мати постанову ВЛК про причинний зв'язок. Вона знадобиться для визначення причини інвалідності та оформлення виплат.

Що відбувається далі

Коли голова ВЛК або лікар оформить електронне направлення, до нього додадуть необхідні медичні документи. Після цього справу передадуть експертній команді.

Самостійно шукати колишню МСЕК або брати додаткові документи у військовій частині не потрібно.

інвалідність лікування сімейний лікар поранення військовослужбовці
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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