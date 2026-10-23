Жінка біля несправної сантехніки. Фото: Magnific

Потоп у квартирі зазвичай боляче б'є по кишені, адже потім доводиться витрачатися на новий ремонт і меблі. Особливо неприємно, коли аварія трапляється через несправну сантехніку сусідів, а домовитися про компенсацію з ними не виходить. У такій ситуації власники пошкодженого житла можуть звернутися до суду. Так вчинила мешканка Хмельницького, яка вирішила домогтися відшкодування всіх збитків.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на рішення Хмельницького міськрайонного суду у справі №686/29477/25.

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Що стало причиною конфлікту

1 жовтня 2025 року квартиру мешканки Хмельницького затопило водою з верхнього поверху. Постраждали стіни, оздоблення та меблі. Щоб привести житло до ладу, потрібен був серйозний ремонт.

Під час обстеження з'ясувалося, що аварія сталася у квартирі поверхом вище. У сусідки були проблеми з системами водопостачання та водовідведення.

Постраждала жінка звернулася до експертів, щоб підрахувати, скільки коштуватиме відновлення житла та меблів. Загалом вийшло 121 189,06 гривні.

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Із цієї суми:

75 167 гривень — на ремонт квартири;

25 464,62 гривні — за пошкоджені меблі;

12 000 гривень — за оцінку пошкоджень квартири;

8 557,44 гривні — за оцінку збитків, завданих меблям.

Усі витрати жінка підтвердила висновками експертів. Але сусідка відмовилася оплатити шкоду, тому справа дійшла до суду.

Що вирішив суд

Під час розгляду справи суд встановив, що затоплення сталося через несправну сантехніку у квартирі відповідачки. За правилами, саме власник житла має стежити за справністю труб та іншого обладнання у своїй квартирі.

Сусідка заперечувала проти компенсації, але не надала доказів своєї невинуватості. Також вона не змогла спростувати суми збитків, про які заявила постраждала жінка.

Тому суд повністю задовольнив позов і зобов'язав сусідку виплатити 121 189,06 гривні. Ці гроші мають покрити ремонт квартири, пошкоджені меблі та витрати на експертів.

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