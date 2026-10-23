Человек направляется к укрытию. Фото: УНИАН

Модульные укрытия устанавливают возле остановок, в парках и других местах, где людей может застать врасплох воздушная тревога. Но даже в таком сооружении можно получить травму во время сильной атаки. Пострадавшие затем нуждаются в длительном лечении и не всегда знают, кто на самом деле должен его оплатить. Стоит знать, что ответственность за последствия обстрела несет не только враг, но и городские власти или организация, построившая укрытие.

У кого и как требовать компенсацию, сообщает Судебно-юридическая газета, передает Новини.LIVE.

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Кто отвечает за поврежденное укрытие

В Украине модульные укрытия используют для быстрого сооружения защитных сооружений. Их собирают из готовых блоков прямо на месте.

Однако не каждое укрытие может выдержать прямое попадание ракеты или дрона. Его защитные возможности зависят от типа конструкции, материалов и требований, в соответствии с которыми оно было изготовлено.

С 8 сентября 2026 года в Украине действуют новые правила использования модульных конструкций. Закон делит их на различные виды. Например, первичные мобильные укрытия предназначены для кратковременного пребывания людей — до четырех часов. Есть также противорадиационные укрытия, которые могут строить из модульных блоков. Требования к ним отличаются.

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За исправностью укрытия должен следить тот, кому оно принадлежит или кто им пользуется и отвечает за его содержание. Сооружение необходимо осматривать и проверять после опасных событий.

Если укрытие установлено за счет города, ответственность не всегда несет городской совет. Это могут быть производитель или подрядчик, допустившие дефекты при установке.

Можно ли получить компенсацию за травмы

Пострадавшие могут требовать возмещения убытков. Но одного только факта, что российская ракета попала в укрытие, недостаточно. Необходимо доказать, что травмы стали следствием неправильной установки или эксплуатации сооружения. Если проверка это подтвердит, выплачивать компенсацию будут те, кто допустил нарушение.

Речь идет не только об оплате лечения. Пострадавший может претендовать на деньги за:

лекарства, лечение и реабилитацию;

уход, если после травмы требуется посторонняя помощь;

заработную плату или другой доход, который он потерял из-за травмы;

моральный ущерб.

В некоторых случаях компенсацию можно требовать и от городских властей. Например, если их незаконные решения или бездействие привели к травме.

Как действовать пострадавшим украинцам

Первое, что нужно сделать, — обратиться к врачам. А затем сохранить все справки, выписки, результаты обследований и чеки за лечение.

Также стоит сообщить в полицию о том, что произошло. Сохраните данные об обращении, а если будет возбуждено уголовное дело — узнайте его номер и свой статус в деле.

Для получения компенсации также понадобятся доказательства самого разрушения. Это могут быть фотографии укрытия, видео с места происшествия, показания свидетелей и документы спасателей или других служб. Конечно, собирать все это можно только тогда, когда уже безопасно.

Затем стоит написать в городской совет или на предприятие, ответственное за укрытие. Попросите объяснить, кому принадлежит сооружение, кто его устанавливал и когда в последний раз проверяли его состояние.

Еще может понадобиться экспертиза. Специалисты проверят, правильно ли было изготовлено и установлено укрытие, были ли в нем недостатки и могли ли они повлиять на травмы людей.

Если из-за ранения человек лишился заработка, нужно сохранить и документы, подтверждающие это. Когда станет ясно, кто допустил нарушение, можно обращаться за возмещением денег, в том числе через суд.

Можно ли получить деньги от России

Люди, получившие серьезные травмы в результате российских обстрелов, могут также подать заявление в Международный реестр ущерба. Для таких случаев предусмотрена отдельная категория A2.3. Подать заявление можно через приложение "Дія", если травмы соответствуют этой категории.

Однако после подачи заявления деньги сразу не выплачивают. Пока что Реестр собирает обращения и документы, чтобы их можно было рассмотреть в рамках международного механизма компенсаций.

Могут ли наказать виновных за разрушенное укрытие

Если выяснится, что при закупке, изготовлении, установке или обслуживании сооружения были нарушения, этим могут заняться правоохранительные органы. Но даже если кого-то привлекут к ответственности, вопрос о деньгах на лечение придется решать отдельно.

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