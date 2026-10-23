Люди передають гроші одне одному. Фото: Новини. LIVE

Домашнє насильство часто залишає по собі не лише страх і важкі спогади, а й серйозні проблеми зі здоров'ям. Люди, які пережили постійні приниження та психологічний тиск, можуть вимагати від кривдника грошову компенсацію. Подібну справу розглянув Драбівський районний суд Черкаської області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення суду по справі № 692/597/24.

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Яке відшкодування просила постраждала

Як говориться у матеріалах справи, з 5 листопада до 16 грудня 2023 року чоловік систематично вчиняв психологічне насильство над дружиною. Дійшло до того, що вона почала боятися за власне життя, втратила сон і відчувала сильну тривогу.

У березні 2024 року суд визнав чоловіка винним у домашньому насильстві і затвердив угоду про примирення між ним і потерпілою.

Однак жінка вирішила окремо домагатися компенсації за пережиті страждання. Вона звернулася до суду з вимогою стягнути з кривдника 100 000 гривень моральної шкоди.

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Під час розгляду справи суд вивчив результати психолого-психіатричної експертизи. Фахівці встановили, що до домашнього насильства жінка не мала ознак хронічних психічних розладів. Після пережитого в неї з'явилися депресивний настрій, тривога, безсоння та нав'язливі спогади про події. Вона почувалася беззахисною, боялася за своє майбутнє, а ці переживання вплинули на її повсякденне життя.

Скільки грошей присудив суд

Чоловік не подав до суду письмових заперечень проти позову. Водночас експерти підтвердили, що психологічне насильство справді завдало жінці моральної шкоди.

Проте виникла суперечка щодо суми компенсації. Жінка вимагала 100 000 гривень, але не пояснила, чому оцінила свої страждання саме в таку суму і не надала обгрунтованого розрахунку.

Тому суд вирішив зменшити виплату. Він врахував пережиті жінкою страждання, висновок експертів та обставини справи. Тож чоловіка зобов'язали виплатити потерпілій 30 000 гривень моральної компенсації. Крім того він має сплатити 908,40 гривні судового збору.

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