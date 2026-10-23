Женщина возле неисправной сантехники. Фото: Magnific

Затопление в квартире, как правило, сильно бьет по карману, ведь потом приходится тратиться на новый ремонт и мебель. Особенно неприятно, когда авария происходит из-за неисправной сантехники соседей, а договориться с ними о компенсации не получается. В такой ситуации владельцы поврежденного жилья могут обратиться в суд. Так поступила жительница Хмельницкого, которая решила добиться возмещения всех убытков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Хмельницкого горрайонного суда по делу № 686/29477/25.

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Что стало причиной конфликта

1 октября 2025 года квартиру жительницы Хмельницкого затопило водой с верхнего этажа. Пострадали стены, отделка и мебель. Чтобы привести жилье в порядок, потребовался серьезный ремонт.

В ходе обследования выяснилось, что авария произошла в квартире этажом выше. У соседки были проблемы с системами водоснабжения и водоотведения.

Пострадавшая женщина обратилась к экспертам, чтобы подсчитать, во сколько обойдется восстановление жилья и мебели. В общей сложности сумма составила 121 189,06 гривен.

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Из этой суммы:

75 167 гривен — на ремонт квартиры;

25 464,62 гривны — за поврежденную мебель;

12 000 гривен — за оценку повреждений квартиры;

8 557,44 гривны — за оценку ущерба, нанесенного мебели.

Все расходы женщина подтвердила заключениями экспертов. Но соседка отказалась возместить ущерб, поэтому дело дошло до суда.

Что решил суд

В ходе рассмотрения дела суд установил, что затопление произошло из-за неисправной сантехники в квартире ответчицы. По правилам, именно владелец жилья должен следить за исправностью труб и другого оборудования в своей квартире.

Соседка возражала против компенсации, но не предоставила доказательств своей невиновности. Также она не смогла опровергнуть суммы ущерба, о которых заявила пострадавшая.

Поэтому суд полностью удовлетворил иск и обязал соседку выплатить 121 189,06 гривны. Эти деньги должны покрыть ремонт квартиры, поврежденную мебель и расходы на экспертов.

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