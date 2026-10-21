Прибудова до житлового будинку. Фото: УНІАН

Буває, що українці добудовують кухню, веранду чи ще одну кімнату до будинку або квартири, а про документи згадують вже потім. Роками користуються додатковими приміщеннями, аж поки не виникає потреба продати будинок, залишити його у спадок або починають скаржитися сусіди. Тоді й з'ясовується, що за документами прибудови взагалі немає. Варто знати, за яких умов її можна узаконити.

Про це розповів адвокат Олександр Заярний, передає Новини.LIVE.

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З чого почати оформлення прибудови

Перш ніж збирати документи, потрібно з'ясувати, чи можна взагалі залишити прибудову. Для цього доведеться перевірити кілька речей: коли її побудували, кому належить земля та чи дозволяє її цільове призначення, чи дотримувалися будівельних правил і чи не заважає нове приміщення сусідам.

Наприклад, якщо людина добудувала кімнату до приватного будинку, потрібно перевірити, чи розташована вона в межах її земельної ділянки та чи дозволено там таке будівництво.

З квартирами ситуація складніша. Особливо якщо власник першого поверху вирішив розширити житло за рахунок прибудови. Справа у тому, що зовнішні стіни будинку можуть належати всім власникам квартир, а земля під прибудовою — взагалі бути чужою.

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Тому недостатньо домовитися лише з сусідом або головою ОСББ. Треба з'ясувати, які погодження та рішення співвласників необхідні саме у вашій ситуації.

Хто може оформити прибудову за спрощеними правилами

Для деяких старих будівель діє так звана будівельна амністія. Вона дозволяє оформити нерухомість, яку свого часу побудували без необхідного дозволу. За словами адвоката, такий порядок може підходити для житлових, садових і дачних будинків, які:

побудували з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року;

мають загальну площу до 300 квадратних метрів;

розташовані на землі, де дозволене відповідне будівництво;

відповідають іншим вимогам.

Причому враховують характеристики всього будинку в цілому, а не лише площу прибудови.

Важливо, що для прибудов у багатоквартирних будинках така амністія не діє.

Якщо ж будинок підходить під ці правила, власнику потрібно замовити техпаспорт і технічне обстеження стану будівлі. Фахівці мають переконатися, що прибудова безпечна, а її стіни, фундамент та інші конструкції витримують навантаження. Після цього необхідні дані вносять до електронної системи у сфері будівництва, а власник має подати декларацію про готовність до експлуатації через Дію або ЦНАП.

Після її реєстрації можна оформлювати право власності на будинок вже з урахуванням добудованих приміщень.

Як ще можна узаконити прибудову

Якщо оформити прибудову за спрощеними правилами не виходить, можна спробувати зробити це через суд. За словами адвоката, звернутися до суду можна у двох ситуаціях:

Прибудову звели на землі, яку спочатку не виділяли для такого будівництва. У цьому випадку потрібно спочатку домогтися, щоб земельну ділянку оформили на забудовника під уже збудоване приміщення. Людина є власником землі або законно нею користується. Тоді вона може просити суд визнати за нею право власності на прибудову. Але лише за умови, що це не порушує прав інших людей.

Суд перевірятиме документи на землю, дотримання будівельних правил та те, чи не постраждали через добудову сусіди або інші власники.

Як відбувається оформлення через суд

Власнику доведеться пройти кілька етапів:

Перевірити документи на землю. Якщо з ними є проблеми, спочатку потрібно вирішити питання із земельною ділянкою. Підготувати документи на прибудову. За потреби замовити перевірку її стану та виправити порушення. Звернутися до відповідного органу. Подати документи для оформлення прибудови та зберегти відповідь. Подати позов до суду. У ньому пояснити, чому ви маєте право оформити прибудову на себе, та вказати, з ким саме виник спір. Підтвердити свої вимоги. Надати документи та інші докази. Якщо знадобиться додаткова перевірка будівлі, можна попросити суд призначити її. Оформити прибудову після позитивного рішення. Коли рішення суду набуде чинності, потрібно пройти необхідне оформлення будівлі та зареєструвати право власності з урахуванням цього рішення.

Адвокат попереджає, що в окремих випадках власника можуть зобов'язати переробити прибудову або навіть знести її власним коштом.