Жінка затуляє вуха руками. Фото: Magnific

Коли за стіною цілий день працює перфоратор, а ввечері сусіди вмикають гучну музику, спокійно відпочити вдома стає серйозною проблемою. Усні прохання зробити тихіше не завжди допомагають. Але існують інші способи вплинути на галасливих сусідів. Варто знати, що за порушення тиші загрожує штраф, а іноді можна вимагати моральної компенсації.

Про те, як діяти в таких ситуаціях, розповіла адвокатка Анастасія Хижняк в ефірі телеканалу "Дім", передає Новини.LIVE.

Реклама

У який час заборонено шуміти

За словами адвокатки, в Україні є години, коли люди мають право на тишу у своїх оселях. Загалом з 22:00 до 08:00 шуміти заборонено. У цей час сусіди мають утримуватися від гучної музики та інших звуків, які заважають мешканцям будинку.

Але в окремих містах можуть діяти суворіші правила. Наприклад, у Києві шумні ремонтні роботи заборонені вже з 19:00 і до 08:00 наступного дня.

При цьому навіть у дозволені години шум має свої межі. Адвокатка зазначила, що допустимий рівень становить 55 децибелів.

Читайте також:

Що робити, якщо сусіди постійно шумлять

Адвокатка радить спочатку спробувати поговорити із сусідами. Можливо, люди навіть не здогадуються, наскільки добре чути їхню музику чи ремонт за стіною.

Але якщо прохання зробити тихіше ігнорують, доведеться збирати докази. Для цього варто:

записати шум на відео або диктофон;

зробити фото, якщо вони допомагають підтвердити порушення;

попросити інших сусідів підтвердити, що шум заважає і їм;

звернутися до відповідної служби, щоб спеціалісти виміряли рівень шуму приладами.

За словами Хижняк, усе це допоможе підтвердити, що проблема справді існує. І коли вже є докази, можна викликати поліцію.

За порушення тиші передбачене попередження або штраф у розмірі 255 гривень. Якщо порушення повториться — штраф подвоюється.

Чи можна отримати гроші від галасливих сусідів

Якщо сусіди шумлять постійно, і через це людина погано спить, нервує або навіть має проблеми зі здоров'ям, можна спробувати отримати компенсацію через суд. Для цього можуть знадобитися довідки від лікарів, документи про звернення до психолога або результати спеціальної психологічної перевірки.

Водночас адвокатка попереджає, що домогтися покарання для шумних сусідів буває складно. За її словами, нинішні штрафи надто малі, тому правила потребують змін.