Купюри євро у руках. Фото: Новини.LIVE

В Ірландії українка опинилася за гратами через соціальну допомогу, яку отримувала з порушенням місцевих правил. Жінка регулярно прилітала до країни за грошима, хоча постійно жила за її межами. Так тривало близько пів року, поки її поїздками не зацікавилися правоохоронці. Під час розгляду справи українка пояснила, на що витрачала отримані кошти. Але суд все одно призначив їй ув'язнення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Irish Examiner.

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Скільки допомоги українка отримала незаконно

51-річна громадянка України отримувала в Ірландії допомогу по безробіттю. За місцевими правилами для цього вона мала проживати в країні. Але з жовтня 2025 року до квітня 2026 року жінка жила в Польщі. Кожні два тижні вона прилітала до Дубліна, щоб отримати чергову виплату, а потім поверталася назад.

За цей час Департамент соціального захисту Ірландії виплатив їй 9103 євро. Під час перевірки з'ясувалося, що українка ніколи не проживала за адресами, які вказувала під час оформлення допомоги.

Поліція також перевірила її перельоти. Дати рейсів збігалися з днями отримання грошей, а поїздки підтверджували записи в паспорті. У травні жінку заарештували. Вона визнала свою провину в шахрайстві.

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На що українка витрачала отримані гроші

Адвокатка обвинуваченої пояснила суду, що її підзахисна потребувала дорогого спеціалізованого лікування. Після початку повномасштабної війни жінка втратила можливість отримувати необхідну медичну допомогу в Україні. За словами захисниці, потрібні ліки доводилося купувати на чорному ринку.

Також захисниця розповіла, що українка не знає англійської мови та не має родичів в Ірландії. Під час затримання правоохоронці не знайшли в неї готівки, дорогих речей чи інших ознак розкішного життя.

Який вирок отримала українка

Суддя Мартін Нолан врахував пояснення про хворобу жінки та складні обставини, пов'язані з війною в Україні. Водночас він назвав її дії ретельно спланованим злочином. У результаті українку засудили до 10 місяців позбавлення волі.

Оскільки вона перебуває під вартою ще з 25 травня, цей час зарахують до строку покарання. Очікується, що вона вийде на волю в березні 2027 року. Після звільнення жінка планує переїхати до Болгарії, де живе її 24-річна донька.

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