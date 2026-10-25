Жінка з дитиною гуляють у парку. Фото: УНІАН

Українки, які живуть за кордоном, іноді стикаються з проблемами, коли хочуть забрати до себе дітей. Особливо складно домовитися, якщо дитина залишилася з батьком або його родичами, а між дорослими виник конфлікт. У таких випадках є кілька нюансів, які краще з'ясувати ще до виїзду.

Про це на порталі Юристи.UA розповів адвокат Юрій Айвазян, повідомляє Новини.LIVE.

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Чи може батько заборонити матері забрати дитину за кордон

До юриста звернулася жінка, яка вже два роки живе за кордоном. Її чотирирічна донька залишилася в Україні з батьками колишнього партнера. Сам чоловік три роки перебував у в'язниці, а зараз служить у війську.

Жінка регулярно приїжджає до доньки й хотіла б забрати її до Польщі на тиждень. Однак батько дитини проти. За словами матері, він вимагає, щоб вона повернулася до нього й вони знову жили разом. Жінка також розповіла про погрози з його боку. Вона боїться, що чоловік заявить у поліцію про викрадення дитини, якщо вона спробує поїхати з донькою за кордон.

Адвокат пояснив, що мати має такі самі права на дитину, як і батько, навіть якщо вони ніколи не були одружені. Проживання за кордоном теж не впливає на можливість виховувати доньку та проводити з нею час. А батько не може вимагати від жінки відновлення стосунків в обмін на зустрічі з дитиною.

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Чи потрібен дозвіл батька для виїзду дитини

Під час воєнного стану дитина до 16 років може виїжджати з України разом з матір'ю без нотаріальної згоди батька. Тому окремий дозвіл чоловіка не потрібен.

Для поїздки варто підготувати закордонні паспорти матері та дитини, свідоцтво про народження доньки, а за потреби — документ про зміну прізвища. Окремо потрібно перевірити документи, необхідні для в'їзду до Польщі.

Але в цій історії є нюанси. Дзвінка батька до поліції замало, щоб заборонили виїзд. Та якщо він повідомить про зникнення дитини чи небезпеку для неї, правоохоронці можуть почати перевірку. А якщо вже існує судова заборона або оформлені розшукові заходи, на кордоні можуть виникнути проблеми.

Як матері отримати можливість забрати дитину

Найкращий варіант — домовитися з батьком про поїздку та письмово закріпити всі умови. У документі можна вказати, коли дитина поїде до Польщі, коли повернеться, хто її передаватиме та як батько підтримуватиме з нею зв'язок. Таку домовленість потрібно оформити в нотаріуса.

Але якщо чоловік категорично проти, краще звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання доньки. У заяві необхідно попросити визначити, коли можна бачитися з дитиною.

Якщо домовитися все одно не вдасться, доведеться йти до суду. У даній ситуації матері треба просити дозволити конкретну поїздку до Польщі із зазначенням строків, а також визначити, хто й коли має передати їй дитину.

Суд враховуватиме, що дівчинці лише чотири роки й вона тривалий час живе з бабусею та дідусем. Значення матиме й те, як часто мати спілкується з донькою, чи бере участь у її утриманні, які умови має в Польщі та як планує повернути дитину.

Має значення й те, на якій підставі дівчинка живе з родичами. Якщо це звичайна сімейна домовленість, ситуація одна. Якщо бабуся та дідусь офіційно оформили опіку або є рішення суду, порядок дій буде іншим.

Чому не варто вивозити дитину потайки

Адвокат також попередив про можливі проблеми після перетину кордону. Між Україною та Польщею діє Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Тому навіть якщо мати законно перетне кордон з донькою, батько може звернутися з вимогою повернути дитину.

Намір привезти її назад через тиждень матиме значення, але не усуне спір.

Якщо ж батько погрожує жінці, адвокат радить зберігати листування, голосові повідомлення та інші докази. У разі небезпеки можна звернутися до поліції, а також домагатися заборони чоловіку наближатися чи контактувати з нею.

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