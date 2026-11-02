Купюры евро в руках. Фото: Новини.LIVE

В Ирландии украинка оказалась за решеткой из-за социальной помощи, которую получала с нарушением местных правил. Женщина регулярно прилетала в страну за деньгами, хотя постоянно проживала за ее пределами. Так продолжалось около полугода, пока ее поездками не заинтересовались правоохранительные органы. Во время рассмотрения дела украинка объяснила, на что тратила полученные средства. Но суд все равно приговорил ее к тюремному заключению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Irish Examiner.

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Сколько пособия украинка получила незаконно

51-летняя гражданка Украины получала в Ирландии пособие по безработице. Согласно местным правилам, для этого она должна была проживать в стране. Но с октября 2025 года по апрель 2026 года женщина жила в Польше. Каждые две недели она прилетала в Дублин, чтобы получить очередную выплату, а затем возвращалась обратно.

За это время Департамент социальной защиты Ирландии выплатил ей 9103 евро. В ходе проверки выяснилось, что украинка никогда не проживала по адресам, которые указала при оформлении пособия.

Полиция также проверила ее перелеты. Даты рейсов совпадали с днями получения денег, а поездки подтверждались записями в паспорте. В мае женщину арестовали. Она признала свою вину в мошенничестве.

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На что украинка тратила полученные деньги

Адвокат обвиняемой объяснила суду, что ее подзащитной требовалось дорогостоящее специализированное лечение. После начала полномасштабной войны женщина лишилась возможности получать необходимую медицинскую помощь в Украине. По словам защитницы, нужные лекарства приходилось покупать на черном рынке.

Также защитница рассказала, что украинка не знает английского языка и не имеет родственников в Ирландии. Во время задержания правоохранители не нашли у нее наличных денег, дорогих вещей или других признаков роскошной жизни.

Какой приговор получила украинка

Судья Мартин Нолан учел объяснения о болезни женщины и сложные обстоятельства, связанные с войной в Украине. В то же время он назвал ее действия тщательно спланированным преступлением. В результате украинку приговорили к 10 месяцам лишения свободы.

Поскольку она находится под стражей еще с 25 мая, это время будет зачтено в срок наказания. Ожидается, что она выйдет на свободу в марте 2027 года. После освобождения женщина планирует переехать в Болгарию, где живет ее 24-летняя дочь.

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