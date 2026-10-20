Чоловік і жінка йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Родини переселенців можуть опинитися в ситуації, коли одному з подружжя доводиться переїжджати в інше місто, а решта сім'ї залишається за старою адресою. Якщо до цього всі разом отримували допомогу на проживання, виникають побоювання, що через переїзд виплати можуть припинити. Для таких випадків передбачені окремі правила. Відомо, що зробити після зміни адреси та що буде з грошима.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на фахівців "Юридичного порадника для ВПО".

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Чи збережуться виплати, якщо чоловік і дружина живуть окремо

Допомогу на проживання ВПО призначають на шість місяців одразу на сім'ю. Гроші нараховують на кожного її члена, який є в базі даних переселенців, але всю суму щомісяця отримує одна людина — уповноважений представник родини.

Юристи пояснюють, що після переїзду одного з подружжя чоловік і дружина продовжують вважатися однією сім'єю. Навіть якщо при цьому вони живуть у різних містах.

Це має значення під час перевірки доходів родини. Для призначення допомоги заробітки чоловіка і дружини враховуватимуть разом.

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Що потрібно зробити після переїзду

Якщо один з членів родини змінив адресу, юристи радять передусім оновити інформацію про місце проживання. Алгоритм дій такий:

Повідомити про нову адресу. Людина, яка переїхала, має зробити це протягом 10 днів після прибуття на нове місце проживання. Оновити довідку ВПО. Змінити адресу можна онлайн у застосунку "Дія" або особисто через ЦНАП чи орган соціального захисту за новим місцем перебування. Звернутися до Пенсійного фонду. Якщо людина, яка переїхала, раніше отримувала допомогу за всю родину, потрібно повідомити ПФУ про зміни та уточнити, кому надалі перераховувати кошти.

Юристи пояснюють, що коли зі складу сім'ї вибуває людина, яка отримувала допомогу, її розмір перерахують. Решта сім'ї зможе отримувати виплати до кінця строку, на який їх призначили.

Чи потрібно подавати нову заяву на допомогу

Правозахисники радять переселенцям не поспішати з переоформленням виплат. Якщо чоловік або дружина змінили адресу, самостійно відмовлятися від допомоги чи подавати нову заяву на всю родину не потрібно. Спочатку слід повідомити Пенсійний фонд про переїзд та з'ясувати, хто тепер отримуватиме гроші за сім'ю.