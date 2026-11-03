Документи і гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Мешканка Дніпропетровщини знайшла спосіб отримувати гроші, оформлюючи онлайн-кредити на власних батьків. Для цього вона використала їхні документи, банківські картки і доступ до рахунків. Мати й батько навіть не знали, що на їхні імена беруть позики. Зрештою про махінації стало відомо, а донька опинилася на лаві підсудних. Відомо, який вирок виніс суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на матеріали судової справи.

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Як донька оформлювала кредити на батьків

Мешканка Царичанки фотографувала паспорти, податкові номери та банківські картки своїх батьків. Усі дані зберігала в телефоні, а потім використовувала для оформлення позик через інтернет.

У жовтні 2023 року вона взяла на ім'я батька кредит на 8 000 гривень через Credisend. Чоловік про це навіть не здогадувався. Гроші надійшли на його картку, але донька через "Приват24" переказала їх собі.

Через кілька днів вона повторила те саме. Цього разу оформила на батька ще 3 500 гривень.

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У січні 2024 року жінка взялася за документи матері. На її ім'я вона оформила три онлайн-кредити:

3 350 гривень через ClickCredit;

5 556 гривень через FinX;

ще 3 350 гривень через інший онлайн-кредит.

Загалом за епізодами, які розглядав суд, донька отримала 19 756 гривень, використовуючи особисті дані батьків без їхнього дозволу.

Яке покарання отримала жінка

16 червня 2026 року Царичанський районний суд визнав жінку винною у шахрайстві, незаконному використанні особистих даних та втручанні в роботу банківських систем. Їй призначили 4 роки 6 місяців позбавлення волі.

Однак до в'язниці жінку вирішили не відправляти. Суд дозволив їй залишитися на волі з випробувальним строком один рік.

Але прокуратура оскаржила вирок. При цьому прокурор не заперечував, що жінка винна, і не вимагав переглядати обставини шахрайства. Проблема була в самому покаранні. За двома статтями суд призначив жінці пробаційний нагляд, але не вказав, що саме вона повинна робити під час такого нагляду.

Апеляційний суд погодився, що це помилка. 12 жовтня 2026 року вирок змінили у частині покарання. Строк залишився тим самим — 4 роки 6 місяців позбавлення волі з випробуванням на один рік.

Але тепер жінка має виконувати додаткові вимоги:

регулярно приходити до органу пробації;

повідомляти, якщо змінить місце проживання, роботу чи навчання;

погоджувати виїзд за кордон.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можна зменшити штрафи та відсотки, якщо борг зріс через прострочення. Суд пояснив, що може зупинити додаткові нарахування, якщо вони надмірні порівняно з основною заборгованістю та збитками кредитора.

Також Новини.LIVE розповідали, чому суд може відмовити у списанні кредитних боргів через банкрутство. Позичальник має документально підтвердити свої борги, доходи, майно та причини неплатоспроможності. Якщо людина приховує фінансові обставини або не може пояснити, як витрачала позичені гроші, розраховувати на списання боргів не варто.