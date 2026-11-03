Документы и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Жительница Днепропетровской области нашла способ получать деньги, оформляя онлайн-кредиты на имя своих родителей. Для этого она использовала их документы, банковские карты и доступ к счетам. Мать и отец даже не подозревали, что на их имена берут кредиты. В конце концов о махинациях стало известно, и дочь оказалась на скамье подсудимых. Известно, какой приговор вынес суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материалы судебного дела.

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Как дочь оформляла кредиты на родителей

Жительница Царичанки фотографировала паспорта, налоговые номера и банковские карты своих родителей. Все данные хранила в телефоне, а затем использовала для оформления кредитов через интернет.

В октябре 2023 года она взяла на имя отца кредит на 8 000 гривен через Credisend. Мужчина об этом даже не догадывался. Деньги поступили на его карту, но дочь через "Приват24" перевела их себе.

Через несколько дней она повторила то же самое. На этот раз оформила на отца еще 3 500 гривен.

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В январе 2024 года женщина взялась за документы матери. На ее имя она оформила три онлайн-кредита:

3 350 гривен через ClickCredit;

5 556 гривен через FinX;

еще 3 350 гривен через другой онлайн-кредит.

Всего по эпизодам, которые рассматривал суд, дочь получила 19 756 гривен, используя личные данные родителей без их разрешения.

Какое наказание получила женщина

16 июня 2026 года Царичанский районный суд признал женщину виновной в мошенничестве, незаконном использовании личных данных и вмешательстве в работу банковских систем. Ей назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы.

Однако в тюрьму женщину решили не отправлять. Суд разрешил ей остаться на свободе с испытательным сроком в один год.

Но прокуратура обжаловала приговор. При этом прокурор не оспаривал вину женщины и не требовал пересмотра обстоятельств мошенничества. Проблема заключалась в самом наказании. По двум статьям суд назначил женщине пробационный надзор, но не указал, что именно она должна делать в ходе такого надзора.

Апелляционный суд согласился, что это ошибка. 12 октября 2026 года приговор изменили в части наказания. Срок остался прежним — 4 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Но теперь женщина должна выполнять дополнительные требования:

регулярно посещать орган пробации;

сообщать, если сменит место жительства, работу или учебу;

согласовывать выезд за границу.

Ранее Новини.LIVE писали, можно ли уменьшить штрафы и проценты, если долг вырос из-за просрочки. Суд пояснил, что может приостановить дополнительные начисления, если они чрезмерны по сравнению с основной задолженностью и убытками кредитора.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему суд может отказать в списании кредитных долгов в связи с банкротством. Заемщик должен документально подтвердить свои долги, доходы, имущество и причины неплатежеспособности. Если человек скрывает финансовые обстоятельства или не может объяснить, как тратил одолженные деньги, рассчитывать на списание долгов не стоит.