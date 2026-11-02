Жінка і чоловік з дитячим візочком. Фото: Новини.LIVE

Чоловік може добровільно записати себе батьком дитини, навіть якщо між ними немає кровного зв'язку. Але згодом, якщо стосунки з матір'ю зіпсуються, відмовитися від батьківських обов'язків може бути не так вже і легко. У такій ситуації опинився українець, який вирішив через суд скасувати батьківство та припинити сплату аліментів. Судді пояснили, коли не можна відмовитися від дитини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Верховного Суду у справі № 177/2360/24.

Реклама

Чому чоловік вирішив відмовитися від батьківства

Українець жив з жінкою без офіційного шлюбу. У неї народилася дитина, і він добровільно визнав себе її батьком. Так його записали у свідоцтві про народження.

Згодом пара розійшлася і між ними виник конфлікт. У липні 2024 року суд зобов'язав чоловіка сплачувати аліменти — чверть свого доходу. Після цього він вирішив оскаржити батьківство. Через суд вимагав прибрати своє ім'я з документів дитини, припинити виплату аліментів та звільнити його від боргу, який вже накопичився.

Чоловік пояснював, що після розриву стосунків почав аналізувати строки вагітності, час спільного проживання та інші обставини. Тоді він нібито зрозумів, що не може бути біологічним батьком.

Читайте також:

Також він стверджував, що жінка уникала проведення ДНК-експертизи, а дитина після розмов з матір'ю перестала сприймати його як батька. Однак під час розгляду справи з'ясувалася важлива деталь.

Чому суд відмовив чоловікові

Суди встановили, що чоловік ще під час добровільного визнання батьківства знав, що дитина біологічно не його. Це підтверджували свідки та інші матеріали справи.

За статтею 136 Сімейного кодексу України чоловік, записаний батьком дитини, за певних умов може оскаржити батьківство через суд. Але є виняток: якщо під час оформлення документів він знав, що дитина не його, згодом оскаржити батьківство через відсутність кровного зв'язку не можна.

Верховний Суд пояснив, що в таких справах мають значення не тільки результати ДНК-експертизи. Той, хто свідомо погодився визнати чужу дитину, не може скасувати це рішення, бо передумав. Ця обставина стала вирішальною.

Чи можна перестати платити аліменти після розриву

Верховний Суд також звернув увагу на інтереси дитини. Коли чоловік добровільно визнає батьківство, він бере на себе відповідальність за дитину, зокрема обов'язок матеріально її забезпечувати. Подальші сварки з матір'ю або погіршення стосунків з дитиною не скасовують цей обов'язок.

Судді врахували, що виключення запису про батька могло б завдати дитині психологічної та матеріальної шкоди. Тому Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги та залишив рішення попередніх судів без змін. Чоловік залишився записаним батьком дитини, а обов'язок сплачувати аліменти зберігся.

Раніше Новини.LIVE писали, чи може дитина домогтися позбавлення батька або матері батьківських прав. З 14 років вона має право звернутися до суду, але для цього потрібно довести, що хтось з батьків жорстоко поводиться з нею або ухиляється від виховання.

Також Новини.LIVE розповідали, як українцям розлучитися, якщо один із подружжя перебуває за кордоном. Заяву можна підписати в українському консульстві та надіслати чоловікові або дружині в Україну. Але якщо людина хоче оформити розлучення без особистої присутності, про це потрібно заздалегідь написати в заяві.