Діти підліткового віку. Фото: Новини.LIVE

Буває, що батьки нехтують своїми обов'язками, погано поводяться з дитиною або зовсім усуваються від її життя. У таких випадках закон дозволяє позбавити їх батьківських прав через суд. Звернутися туди може і сама дитина, якщо їй уже виповнилося 14 років. Відомо, що потрібно довести у суді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судову владу України.

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Коли дитина може подати до суду на батьків

За статтею 165 Сімейного кодексу України, дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до суду з позовом про позбавлення матері або батька батьківських прав. Таке право також мають другий з батьків, опікун, піклувальник, людина, у сім'ї якої живе дитина, орган опіки, прокурор та відповідні дитячі заклади.

Але одного лише бажання дитини недостатньо. За статтею 164 Сімейного кодексу, батьків можуть позбавити прав, якщо вони:

жорстоко поводяться з дитиною;

ухиляються від її виховання, створення безпечних умов життя або забезпечення шкільної освіти;

мають хронічний алкоголізм чи наркоманію;

експлуатують дитину або змушують її жебракувати;

засуджені за умисний злочин проти дитини;

без поважних причин залишили дитину в пологовому будинку чи медзакладі та протягом шести місяців не піклувалися про неї.

Чи можуть позбавити прав через несплату аліментів

Верховний Суд пояснює, що потрібно встановити, чи справді батьки свідомо нехтували своїми обов'язками. Тому суд з'ясовує, чому дорослі перестали спілкуватися з дитиною, чи брали участь у її вихованні, чи допомагали матеріально та чи можуть змінити свою поведінку.

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Позбавлення батьківських прав вважається крайнім заходом. Рішення ухвалюють з урахуванням інтересів дитини. У таких справах обов'язково беруть участь орган опіки та піклування, який готує письмовий висновок, а також прокурор.

Що втрачають батьки після рішення суду

Якщо суд позбавить людину батьківських прав, вона втратить можливість представляти інтереси дитини, отримувати пов'язані з батьківством пільги та державну допомогу. Також така людина більше не зможе бути усиновлювачем, опікуном чи піклувальником і втратить право вимагати утримання від дитини в майбутньому.

Але платити аліменти все одно доведеться. Позбавлення батьківських прав не звільняє від обов'язку утримувати дитину. Під час розгляду позову суд одночасно вирішує питання про стягнення аліментів.

Чи можна повернути батьківські права

За статтею 169 Сімейного кодексу України, батько або мати можуть звернутися до суду з проханням поновити їхні права. Для цього суд перевіряє, чи змінилася поведінка людини та чи зникли причини, через які її раніше позбавили батьківських прав. Однак зробити це вже не вдасться, якщо дитина стала повнолітньою або її усиновили.

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