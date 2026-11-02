Женщина и мужчина с детской коляской. Фото: Новини.LIVE

Мужчина может добровольно записать себя отцом ребенка, даже если между ними нет кровной связи. Но впоследствии, если отношения с матерью испортятся, отказаться от родительских обязанностей может оказаться не так уж и просто. В такой ситуации оказался украинец, который решил через суд отменить отцовство и прекратить выплату алиментов. Судьи разъяснили, в каких случаях нельзя отказаться от ребенка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Верховного Суда по делу № 177/2360/24.

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Почему мужчина решил отказаться от отцовства

Украинец жил с женщиной без официального брака. У нее родился ребенок, и он добровольно признал себя его отцом. Так его и указали в свидетельстве о рождении.

Впоследствии пара рассталась, и между ними возник конфликт. В июле 2024 года суд обязал мужчину выплачивать алименты — четверть своего дохода. После этого он решил оспорить отцовство. Через суд он требовал удалить свое имя из документов ребенка, прекратить выплату алиментов и освободить его от уже накопленного долга.

Мужчина объяснял, что после разрыва отношений начал анализировать сроки беременности, время совместного проживания и другие обстоятельства. Тогда он якобы понял, что не может быть биологическим отцом.

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Также он утверждал, что женщина уклонялась от проведения ДНК-экспертизы, а ребенок после разговоров с матерью перестал воспринимать его как отца. Однако в ходе рассмотрения дела выяснилась важная деталь.

Почему суд отказал мужчине

Суды установили, что мужчина еще во время добровольного признания отцовства знал, что ребенок биологически не его. Это подтверждали свидетели и другие материалы дела.

Согласно статье 136 Семейного кодекса Украины мужчина, зарегистрированный в качестве отца ребенка, при определенных условиях может оспорить отцовство в суде. Но есть исключение: если при оформлении документов он знал, что ребенок не его, впоследствии оспорить отцовство из-за отсутствия кровной связи нельзя.

Верховный Суд пояснил, что в таких делах имеют значение не только результаты ДНК-экспертизы. Тот, кто сознательно согласился признать чужого ребенка, не может отменить это решение только потому, что передумал. Это обстоятельство стало решающим.

Можно ли перестать платить алименты после разрыва отношений

Верховный Суд также обратил внимание на интересы ребенка. Когда мужчина добровольно признает отцовство, он берет на себя ответственность за ребенка, в частности обязанность материально его обеспечивать. Последующие ссоры с матерью или ухудшение отношений с ребенком не отменяют эту обязанность.

Судьи учли, что исключение записи об отце могло бы нанести ребенку психологический и материальный вред. Поэтому Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы и оставил решения предыдущих судов без изменений. Мужчина остался зарегистрированным отцом ребенка, а обязанность выплачивать алименты сохранилась.

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