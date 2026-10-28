Чоловік підписує документи про розлучення. Фото: Magnific

Українці можуть розлучитися, навіть якщо чоловік або дружина зараз за кордоном. Для цього не завжди потрібно їхати додому і звертатися до суду. Є спосіб оформити розлучення дистанційно. Достатньо правильно заповнити заяву та передати її в Україну. Але є кілька юридичних нюансів, про які варто знати.

Про це на порталі Юристи.UA розповів адвокат Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Як подати заяву на розлучення з-за кордону

До юристів звернувся чоловік, який перебуває за кордоном і хоче розірвати шлюб. Дітей у подружжя немає, ділити майно вони теж не планують.

Юрій Айвазян пояснив, що окремої заяви для тих, хто перебуває за кордоном, немає. Потрібно використовувати форму "Заява про державну реєстрацію розірвання шлюбу" — додаток 8 до правил Міністерства юстиції.

При цьому старий бланк під назвою "Заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей" вже не підходить. Його скасували після змін, які почали діяти 22 липня 2026 року.

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У новій заяві є окремі місця для даних і підписів чоловіка та дружини. Але для цього не потрібно зустрічатися. Той, хто перебуває за кордоном, заповнює заяву та підписує її від свого імені. Підпис потрібно засвідчити.

Потім оригінал документа надсилають другому з подружжя в Україну. Він має особисто звернутися до ДРАЦСу та підписати свою частину заяви. Оформлювати довіреність не потрібно.

Що має бути в заяві

У заяві на розлучення потрібно вказати:

повні дані чоловіка та дружини;

паспортні дані, податковий номер та номер запису в демографічному реєстрі;

коли й де зареєстрували шлюб;

що подружжя розлучається за спільною заявою;

яке прізвище кожен хоче залишити після розлучення;

номери телефонів та електронні адреси;

погоджені з ДРАЦСом дату й час оформлення розлучення.

Є ще один момент для тих, хто не планує приїжджати в Україну. Якщо чоловік хоче, щоб шлюб розірвали без нього, про це потрібно одразу написати в розділі "Відомості про особливості подання заяви". Слід пояснити, що він перебуває за кордоном, особисто прийти не зможе, а документи подасть дружина.

Також потрібно попросити оформити розлучення за його відсутності та вказати, де він хоче отримати свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо цього не зробити відразу, через місяць доведеться надсилати додаткову згоду на реєстрацію розірвання шлюбу з нотаріально засвідченим підписом.

Де краще засвідчити підпис за кордоном

За словами Юрія Айвазяна, найзручніше звернутися до українського консульства. Там можуть офіційно засвідчити підпис на заяві. Після цього документ можна надсилати в Україну без додаткового перекладу чи апостиля.

Якщо ж звернутися до іноземного нотаріуса, оформлення може бути складнішим. Зазвичай знадобиться апостиль або інше підтвердження справжності документа, а також переклад українською мовою. Однак для деяких країн діють винятки, якщо Україна має з ними домовленості про визнання документів без додаткового засвідчення.

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