Жінка з дитиною. Фото: Новини.LIVE

Виплата аліментів — лише частина витрат на дитину. Окрім щоденних потреб можуть знадобитися додаткові гроші на лікування, навчання чи розвиток здібностей. Часто це все лягає на плечі одного з батьків, хоча у іншого теж є такий обов'язок. Тому закон дозволяє вимагати кошти окремо від аліментів, зокрема через суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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За що батьки повинні платити понад аліменти

За статтею 185 Сімейного кодексу України, обоє батьків мають брати участь у додаткових витратах на дитину, якщо вони виникли через особливі обставини. Цей обов'язок діє незалежно від того, чи стягували з батька або матері аліменти через суд. Розлучення та окреме проживання також на це не впливають — за статтею 141 СК України обидва мають однакові обов'язки щодо дитини.

Додаткові гроші можуть знадобитися на:

лікування, ліки та спеціальний медичний догляд;

санаторно-курортне лікування й оздоровлення;

музичні інструменти або спортивне спорядження;

заняття в музичних, мистецьких і спортивних закладах;

платне навчання та додаткові заняття.

Верховний Суд у справі № 320/383/19 пояснив, що такі витрати можуть виникати як через хворобу дитини, так і через її здібності, які потребують розвитку. При цьому суд оцінює кожну ситуацію окремо. Враховують потреби конкретної дитини та обставини.

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Як отримати гроші на додаткові потреби дитини

Батьки можуть самостійно домовитися, хто і скільки платитиме. Якщо діалог не вдається, розмір додаткових витрат визначає суд. Гроші можна стягнути як на майбутні потреби, так і на витрати, які вже були оплачені. Суд може призначити одноразову суму, щомісячні або інші регулярні платежі.

Але важливо довести необхідність у додаткових грошах. Для цього можуть знадобитися медичні довідки, рецепти, виписки з історії хвороби, чеки за ліки, рахунки за лікування, документи про оплату занять або придбання спортивного спорядження. Саме на підставі таких доказів суд визначатиме суму.

До якого суду звертатися

Позов про оплату додаткових витрат на дитину можна подати за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача. Водночас стаття 28 ЦПК України дозволяє звернутися і до суду за власною пропискою чи проживанням.

Що буде, якщо гроші не сплатили вчасно

Якщо один з батьків з власної вини затримує оплату, інший може вимагати погашення боргу з урахуванням інфляції за весь час прострочення та 3% річних від простроченої суми. Це передбачено статтею 196 Сімейного кодексу України.

Строк оплати рахують від дати, встановленої судом. Якщо такого строку немає, прострочення виникає після семи днів з моменту, коли один з батьків, який уже оплатив витрати, висунув вимогу про компенсацію.

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