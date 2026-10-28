Мешканці будинку. Фото: УНІАН

Іноді сусіди можуть добряче зіпсувати життя, навіть якщо не шумлять, не топлять і не завдають матеріальної шкоди. Постійні конфлікти, психологічний тиск, образи та втручання в особисті справи здатні перетворити проживання на щоденний стрес. А якщо сусідка починає телефонувати господарю орендованої квартири і розповідати плітки, орендар ще й ризикує втратити житло. Відомо, як діяти в такій ситуації та куди звертатися по допомогу.

Про це на порталі Юристи.UA розповів адвокат Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Що робити, якщо сусідка постійно скаржиться

До юристів звернулася жінка зі статусом ВПО, яка винаймає квартиру. За її словами, оренду вона завжди оплачує вчасно, підтримує чистоту та порядок. Власниця житла жодних претензій до неї не має.

Однак одна з сусідок постійно втручається в її життя. Жінка розповіла, що сусідка стежить за нею, цікавиться її доходами та регулярно телефонує господарці квартири зі скаргами.

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Сусідка стверджує, що переселенка нібито порушує порядок. Через постійні причіпки та скарги орендарка вже не почувається спокійно у власному помешканні.

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Коли сусідку можуть покарати

Юрист Юрій Айвазян пояснив, що все залежить від поведінки сусідки. Якщо вона ображає людину, чіпляється до неї, лається в громадських місцях або іншими подібними діями порушує спокій мешканців, це можна розцінити як дрібне хуліганство. За це передбачена адміністративна відповідальність.

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Окрема ситуація — коли сусідка намагається дізнатися подробиці чужого особистого життя. Наприклад, де людина працює, скільки заробляє, звідки отримує гроші або які має сімейні обставини. За незаконний збір чи поширення приватної інформації може наставати навіть кримінальна відповідальність. Але це потрібно довести.

Також юрист радить звернути увагу, чи пов'язане таке ставлення зі статусом переселенки. Якщо сусідка чіпляється до жінки саме через те, що вона ВПО, це може бути проявом дискримінації. У такому випадку можна звернутися не лише до поліції, а й до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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Як захиститися від постійних скарг та образ

Потрібно почати зі збору доказів. Потрібно зберігати все, що допоможе підтвердити негідну поведінку сусідки.

Для цього варто:

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Зберігати повідомлення та скриншоти листування, пов'язаного зі скаргами сусідки. Записувати дати, час і обставини кожного конфлікту. Занотовувати, хто бачив або чув образи чи сварки. Попросити власницю квартири письмово підтвердити, що орендарка вчасно платить за житло, підтримує порядок, а претензій до неї немає.

Коли докази зібрані, можна написати заяву до ОСББ та пояснити, що сусідка постійно заважає спокійно жити. Якщо після цього ситуація не зміниться, наступним кроком вже може бути звернення до поліції.

Чи можна вимагати компенсацію від сусідки

Юрист пояснив, що можна звернутися і до суду, якщо будуть серйозні негативні наслідки. Наприклад, якщо через плітки сусідки власниця почне вимагати виселення. Тоді постраждала може подати цивільний позов про спростування неправдивої інформації та компенсацію моральної шкоди.

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Раніше Новини.LIVE писали, що робити, якщо сусіди заважають відпочивати гучною музикою чи ремонтом. За порушення тиші можна викликати поліцію. За повторне порушення загрожує штраф до 510 гривень. Якщо постійний шум шкодить здоров’ю, через суд можна також вимагати компенсацію, але доведеться зібрати докази.

Також Новини.LIVE розповідали, чим закінчилася суперечка через шкільну оцінку. На Сумщині жінка вимагала 50 000 гривень компенсації через низьку оцінку доньки з інформатики, але суд відмовив у позові. Натомість матері доведеться заплатити школі 7 000 гривень за послуги адвоката.