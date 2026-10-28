Жители дома. Фото: УНІАН

Иногда соседи могут сильно испортить жизнь, даже если не шумят, не затапливают и не наносят материального ущерба. Постоянные конфликты, психологическое давление, оскорбления и вмешательство в личные дела способны превратить проживание в ежедневный стресс. А если соседка начинает звонить хозяину съемной квартиры и рассказывать сплетни, арендатор еще и рискует лишиться жилья. Известно, как действовать в такой ситуации и куда обращаться за помощью.

Об этом на портале Юристы.UA рассказал адвокат Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Что делать, если соседка постоянно жалуется

К юристам обратилась женщина со статусом ВПЛ, которая снимает квартиру. По ее словам, она всегда вовремя оплачивает аренду, поддерживает чистоту и порядок. У владелицы жилья к ней нет никаких претензий.

Однако одна из соседок постоянно вмешивается в ее жизнь. Женщина рассказала, что соседка следит за ней, интересуется ее доходами и регулярно звонит хозяйке квартиры с жалобами.

Соседка утверждает, что переселенка якобы нарушает порядок. Из-за постоянных придирок и жалоб квартиросъемщица уже не чувствует себя спокойно в собственном доме.

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Когда соседку могут наказать

Юрист Юрий Айвазян пояснил, что все зависит от поведения соседки. Если она оскорбляет человека, придирается к нему, ругается в общественных местах или другими подобными действиями нарушает покой жильцов, это можно расценить как мелкое хулиганство. За это предусмотрена административная ответственность.

Отдельная ситуация — когда соседка пытается узнать подробности чужой личной жизни. Например, где человек работает, сколько зарабатывает, откуда получает деньги или каковы его семейные обстоятельства. За незаконный сбор или распространение личной информации может наступать даже уголовная ответственность. Но нужно это доказать.

Также юрист советует обратить внимание, связано ли такое отношение со статусом переселенки. Если соседка придирается к женщине именно из-за того, что она ВПЛ, это может быть проявлением дискриминации. В таком случае можно обратиться не только в полицию, но и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Как защититься от постоянных жалоб и оскорблений

Нужно начать со сбора доказательств. Нужно сохранять все, что поможет подтвердить недостойное поведение соседки.

Для этого следует:

Сохранять сообщения и скриншоты переписки, связанной с жалобами соседки. Записывать даты, время и обстоятельства каждого конфликта. Записывать, кто видел или слышал оскорбления или ссоры. Попросить владелицу квартиры письменно подтвердить, что арендатор своевременно оплачивает жилье, поддерживает порядок, а претензий к ней нет.

Когда доказательства собраны, можно написать заявление в ОСМД и объяснить, что соседка постоянно мешает спокойно жить. Если после этого ситуация не изменится, следующим шагом уже может быть обращение в полицию.

Можно ли требовать компенсацию от соседки

Юрист пояснил, что можно обратиться и в суд, если будут серьезные негативные последствия. Например, если из-за сплетен соседки владелица начнет требовать выселения. Тогда пострадавшая может подать гражданский иск об опровержении ложной информации и компенсации морального вреда.

Ранее Новини.LIVE писали, что делать, если соседи мешают отдыхать громкой музыкой или ремонтом. За нарушение тишины можно вызвать полицию. За повторное нарушение грозит штраф до 510 гривен. Если постоянный шум вредит здоровью, через суд можно также требовать компенсацию, но придется собрать доказательства.

Также Новини.LIVE рассказывали, чем закончился спор из-за школьной оценки. В Сумской области женщина требовала 50 000 гривен компенсации из-за низкой оценки дочери по информатике, но суд отклонил иск. Зато матери придется заплатить школе 7 000 гривен за услуги адвоката.