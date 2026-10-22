Вчитель зі школярами на уроці. Фото: УНІАН

Шкільні оцінки можуть стати причиною серйозних конфліктів між батьками та вчителями. Особливо коли дитина старалася і отриманий бал здається несправедливим. Деякі батьки готові відстоювати свою позицію навіть у суді, але треба бути готовими до несподіваних витрат. Такий випадок трапився на Сумщині, де мати восьмикласниці подала позов через оцінку з інформатики, а в результаті заплатила з власної кишені.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення Охтирського міськрайонного суду від 15 жовтня 2026 року.

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Чому мати школярки подала до суду

Конфлікт виник у Сонячненському ліцеї Чернеччинської громади. Учениця восьмого класу підготувала презентацію з інформатики. Вчитель назвав її роботу гарною, але поставив 9 балів з 12 через несвоєчасне виконання.

Мати дівчинки обурилася несправедливою оцінкою. За її словами, вчитель заздалегідь не повідомив учням, коли потрібно здати презентацію, і не пояснив, що за запізнення знижуватиме бали.

Жінка також стверджувала, що педагог зверхньо спілкувався з донькою та ставився до неї упереджено. Після цього школярка взагалі відмовилася здавати йому роботи. Тому українка звернулася до суду й зажадала 50 000 гривень компенсації моральної шкоди.

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Що вирішив суд

Представниця школи пояснила, що дівчинка навчалася дистанційно, занять з інформатики не відвідувала, а за весь час здала лише одну роботу. Скаргу матері щодо психологічного тиску на дитину розглянула спеціальна комісія. Але перевірка не виявила ознак булінгу з боку вчителя.

Суд також встановив, що ліцей організував навчання дівчинки за заявою матері від 3 серпня 2025 року. Доказів того, що школа навмисно заважала учениці здобувати освіту, суд не знайшов.

У результаті 15 жовтня 2026 року суд відмовив матері в компенсації 50 000 гривень. Ба більше, тепер жінка сама має заплатити школі 7 000 гривень — відшкодування витрат на адвоката.

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