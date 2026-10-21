Жінка з дитячим візочком. Фото: Новини.LIVE

Буває, що після розлучення один із батьків виїжджає за кордон і перестає допомагати дитині грошима. Не виходить на зв'язок, а його нова адреса невідома. При цьому рішення суду про аліменти вже є, але отримати гроші все одно не вдається. У таких випадках існує можливість знайти боржника, навіть якщо він живе в іншій країні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Як шукають боржників за кордоном

Для таких ситуацій існує міжнародна домовленість між державами — Гаазька конвенція 2007 року. В Україні вона діє з 1 листопада 2013 року.

Завдяки ній державні органи різних країн можуть допомагати шукати людей, які повинні платити аліменти. Наприклад, якщо відомо, що колишній чоловік переїхав до певної країни, можна попросити допомоги у встановленні його адреси. За певних умов почати пошук можна ще до того, як ви подасте документи на стягнення аліментів за кордоном.

Але така можливість діє, якщо країна, де перебуває боржник, також бере участь у відповідній міжнародній домовленості. Якщо ж ні, доведеться з'ясовувати, чи є між Україною та цією державою інший міжнародний договір, який дозволяє розшукувати людину.

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Куди звертатися, якщо адреса боржника невідома

Якщо ви знаєте, у якій країні перебуває колишній партнер, але точної адреси немає, потрібно звернутися до Міністерства юстиції України або у його міжрегіональне управління. У зверненні слід пояснити, що ви просите встановити адресу людини для подальшого стягнення аліментів.

Заяву дозволяється написати у довільній формі. Головне — вказати всю інформацію, яка допоможе знайти боржника:

прізвище, ім'я та по батькові;

дату народження та громадянство, якщо вони відомі;

країну, де людина може проживати;

будь-які інші відомості про її можливе місцеперебування;

Що більше інформації ви надасте, то легше буде розшукати людину.

Є ще одна вимога: заяву потрібно скласти офіційною мовою країни, де шукають боржника, або додати засвідчений переклад цією мовою.

Що буде після цього

Коли Міністерство юстиції України отримає звернення, воно передасть його відповідному державному органу країни, де проживає боржник. Там перевірять отриману інформацію та спробують встановити його місцезнаходження.

Якщо адресу вдасться з'ясувати й іноземна держава надасть цю інформацію, українське Міністерство юстиції передасть її заявнику. Після цього можна переходити до наступного кроку — оформлення документів, щоб рішення українського суду про аліменти могли виконати за кордоном.

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