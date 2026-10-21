Женщина с детской коляской. Фото: Новини.LIVE

Бывает, что после развода один из родителей уезжает за границу и перестает помогать ребенку деньгами. Он не выходит на связь, а его новый адрес неизвестен. При этом решение суда об алиментах уже есть, но получить деньги все равно не удается. В таких случаях существует возможность найти должника, даже если он живет в другой стране.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Как ищут должников за границей

Для таких ситуаций существует международное соглашение между государствами — Гаагская конвенция 2007 года. В Украине она действует с 1 ноября 2013 года.

Благодаря ей государственные органы разных стран могут помогать в поиске людей, которые должны платить алименты. Например, если известно, что бывший муж переехал в определенную страну, можно обратиться за помощью в установлении его адреса. При определенных условиях начать поиск можно еще до того, как вы подадите документы на взыскание алиментов за рубежом.

Но такая возможность существует, если страна, в которой находится должник, также участвует в соответствующем международном соглашении. Если же нет, придется выяснить, существует ли между Украиной и этим государством другой международный договор, позволяющий разыскивать человека.

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Куда обращаться, если адрес должника неизвестен

Если вы знаете, в какой стране находится бывший партнер, но точного адреса нет, нужно обратиться в Министерство юстиции Украины или в его межрегиональное управление. В обращении следует пояснить, что вы просите установить адрес человека для дальнейшего взыскания алиментов.

Заявление можно составить в произвольной форме. Главное — указать всю информацию, которая поможет найти должника:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения и гражданство, если они известны;

страну, в которой человек может проживать;

любые другие сведения о его возможном местонахождении;

Чем больше информации вы предоставите, тем легче будет разыскать человека.

Есть еще одно требование: заявление необходимо составить на официальном языке страны, где ищут должника, или приложить заверенный перевод.

Что будет дальше

Когда Министерство юстиции Украины получит обращение, оно передаст его соответствующему государственному органу страны, где проживает должник. Там проверят полученную информацию и попытаются установить его местонахождение.

Если адрес удастся выяснить и иностранное государство предоставит эту информацию, украинское Министерство юстиции передаст ее заявителю. После этого можно переходить к следующему шагу — оформлению документов, чтобы решение украинского суда об алиментах могли исполнить за рубежом.

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