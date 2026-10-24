Гроші з карткою у руці. Фото: Новини.LIVE

Телефонний дзвінок нібито від мобільного оператора коштував жительці Вінниччини великих проблем з банком. Через нього вона втратила доступ до свого номера телефону та Приват24. Поки жінка намагалася зрозуміти, що відбувається, з її рахунків уже переказували гроші та оформлювали кредит. Згодом їй довелося йти до суду, щоб довести, що ці борги зробили сторонні люди.

Про це йдеться в рішенні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області у справі №138/3019/24, передає Новини.LIVE.

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Як шахраї отримали доступ до Приват24

Постраждалій жінці зателефонував чоловік, який представився працівником "Київстару". Він попросив назвати код із SMS для безпечного користування SIM-карткою. Після цього її телефонний номер перестав працювати, а зайти в Приват24 вона вже не могла.

Згодом з'ясувалося, що хтось перевипустив SIM-картку, змінив пароль у банківському застосунку та вкрав гроші. Того ж дня на ім'я жінки оформили кредит "Оплата частинами" на 38 999 гривень строком на 14 місяців.

Помітивши проблему, вона зателефонувала до банку з телефона сина та попросила заблокувати картки. А наступного дня звернулася до поліції.

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Чому банк відмовився списувати борги

ПриватБанк наполягав, що всі операції підтверджувалися паролями, PIN-кодом і телефонним номером клієнтки. До того ж банк вважав, що жінка запізно повідомила про шахрайство. Останній переказ відбувся о 18:12, а до банку вона зателефонувала о 19:39.

Жінка запевняла, що не передавала нікому дані карток і не дозволяла оформлювати кредити. Тому звернулася до суду. щоб скасувати борги.

Що з'ясував суд

Під час розгляду справи "Київстар" підтвердив, що 11 вересня о 15:56 SIM-картку жінки замінили на іншу з тим самим номером. Уже приблизно через 20 хвилин хтось змінив пароль у Приват24.

Дані мобільного оператора показали ще одну цікаву деталь. До заміни SIM-картки номер працював на Вінниччині, а невдовзі його вже використовували в Кропивницькому. Суд дійшов висновку, що жінка фізично не могла так швидко опинитися в іншому місті.

Крім того, до Приват24 заходили з незнайомих пристроїв і різних IP-адрес. Після зміни пароля відбулося кілька переказів та оформлення кредиту. Поліція також встановила людину, яка могла бути причетною до викрадення грошей.

При цьому банк не зміг довести, що жінка сама проводила ці операції або допомогла шахраям отримати доступ до рахунків.

Суд також вирішив, що клієнтка повідомила про шахрайство досить швидко — того самого дня, приблизно через півтори години після останнього переказу.

Скільки боргів вдалося списати

Суд зобов'язав ПриватБанк скасувати борги за двома кредитами:

41 521,11 гривні основного боргу та 10 893,94 гривні відсотків за першим кредитом;

36 345,05 гривні основного боргу та 23,40 гривні відсотків за кредитом "Оплата частинами".

Загалом жінці скасували 88 783,50 гривні боргів.

Водночас вона просила ще й повернути їй на картку 52 415,05 гривні. Але суд відмовив, пояснивши, що викрадені гроші були кредитними і належали банку.

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