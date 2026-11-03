Житловий комплекс. Фото: УНІАН

Українці, які виросли без батьків, мають право на житло від держави. Але насправді отримати квартиру буває складно, навіть якщо людина стоїть у черзі багато років. Місцева влада може знаходити безліч відмовок, щоб розтягнути справу. Відомо, чи можуть сироти через суд домогтися квартири або грошової компенсації.

Про це розповів юрист Костянтин Гончаренко на порталі Юристи.UA, повідомляє Новини.LIVE.

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Чи можна через суд отримати квартиру

Українець має статус сироти та перебуває на квартирній черзі з 2011 року. За цей час житло він так і не отримав. У грошовій компенсації також відмовили, пояснивши це війною. У юристів запитали, чи є сенс звертатися до суду.

Правник Костянтин Гончаренко пояснив, що воєнний стан не скасовує права сиріт на житло. Тому відмову можна оскаржити. Ба більше, вже є випадки, коли суди ставали на бік людей, які роками чекали на квартиру.

Наприклад, у справі № 187/210/20 Верховний Суд зобов'язав місцеву владу надати житло людині з числа сиріт. Але виграти таку справу можна далеко не завжди.

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Коли суд може допомогти отримати житло

За словами юриста, багато залежить від того, яке місце людина займає у квартирній черзі. Якщо чоловік стоїть першим у списку на позачергове отримання житла або перед ним немає людей з більшими пільгами, шанси на успіх високі.

А ось якщо попереду є інші люди, які теж мають право на першочергове забезпечення квартирою, суд не може дозволити обійти їх. Таку позицію суди вже висловлювали, зокрема у справі № 522/9768/16-ц.

Має значення й те, коли чоловіка поставили на облік. Потрібно підтвердити, що це зробили до досягнення ним 23 років. При цьому зміни в житловому законодавстві не повинні обнулити його чергу. За словами юриста, дата постановки на облік — 2011 рік — зберігається.

Чи можна вимагати гроші замість квартири

Юрист пояснив, що через війну або відсутність грошей у державному бюджеті не можуть відмовляти в компенсації. Важливо враховувати вік заявника та те, звідки мають виділяти кошти.

Якщо чоловіку більше 35 років — з 2022 року виплату компенсації має фінансувати місцевий бюджет. Для людей віком від 23 до 35 років передбачене спільне фінансування: половину коштів має надати держава, іншу половину — місцева влада.

Що зробити перед зверненням до суду

Костянтин Гончаренко радить спочатку зібрати документи, які підтвердять право на житло та причини відмови. Для цього потрібно звернутися до місцевої ради або виконкому й попросити:

копію рішення про постановку на квартирний облік у 2011 році;

довідку про нинішнє місце у черзі;

письмову відмову в наданні квартири чи компенсації;

інформацію про місцеві житлові програми та їх фінансування.

Якщо чиновники відмовили лише на словах, потрібно подати письмову заяву та отримати офіційну відповідь. Ці документи допоможуть зрозуміти, чи є підстави для судового позову.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можуть виселити через комунальні борги. Несплачені рахунки створюють грошове зобов’язання, але не дають підстав забрати житло. Під час війни для мешканців окупованих громад і територій бойових дій також діють обмеження на примусове стягнення комунальної заборгованості.

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