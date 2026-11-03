Жилой комплекс. Фото: УНИАН

Украинцы, выросшие без родителей, имеют право на жилье от государства. Но на самом деле получить квартиру бывает сложно, даже если человек стоит в очереди много лет. Местные власти могут придумывать множество отговорок, чтобы затянуть дело. Известно, могут ли сироты через суд добиться квартиры или денежной компенсации.

Об этом рассказал юрист Константин Гончаренко на портале Юристы.UA, сообщает Новини.LIVE.

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Можно ли через суд получить квартиру

Украинец имеет статус сироты и находится в квартирной очереди с 2011 года. За это время жилье он так и не получил. В денежной компенсации также отказали, объяснив это войной. У юристов спросили, есть ли смысл обращаться в суд.

Юрист Константин Гончаренко пояснил, что военное положение не отменяет права сирот на жилье. Поэтому отказ можно обжаловать. Более того, уже есть случаи, когда суды вставали на сторону людей, которые годами ждали квартиру.

Например, по делу № 187/210/20 Верховный Суд обязал местные власти предоставить жилье человеку из числа сирот. Но выиграть такое дело можно далеко не всегда.

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Когда суд может помочь получить жилье

По словам юриста, многое зависит от того, какое место человек занимает в квартирной очереди. Если человек стоит первым в списке на внеочередное получение жилья или перед ним нет людей с большими льготами, шансы на успех высоки.

А вот если впереди есть другие люди, которые тоже имеют право на первоочередное обеспечение квартирой, суд не может позволить обойти их. Такую позицию суды уже высказывали, в частности, в деле № 522/9768/16-ц.

Имеет значение и то, когда мужчину поставили на учет. Необходимо подтвердить, что это было сделано до того, как ему исполнилось 23 года. При этом изменения в жилищном законодательстве не должны сбросить его очередь. По словам юриста, дата постановки на учет — 2011 год — сохраняется.

Можно ли требовать деньги вместо квартиры

Юрист пояснил, что из-за войны или отсутствия денег в государственном бюджете не могут отказывать в компенсации. Важно учитывать возраст заявителя и то, откуда должны выделяться средства.

Если мужчине больше 35 лет — с 2022 года выплату компенсации должен финансировать местный бюджет. Для людей в возрасте от 23 до 35 лет предусмотрено совместное финансирование: половину средств должно предоставить государство, другую половину — местные власти.

Что нужно сделать перед обращением в суд

Константин Гончаренко советует сначала собрать документы, подтверждающие право на жилье и причины отказа. Для этого нужно обратиться в местный совет или исполком и попросить:

копию решения о постановке на квартирный учет в 2011 году;

справку о текущем месте в очереди;

письменный отказ в предоставлении квартиры или компенсации;

информацию о местных жилищных программах и их финансировании.

Если чиновники отказали только устно, необходимо подать письменное заявление и получить официальный ответ. Эти документы помогут понять, есть ли основания для судебного иска.

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Также Новини.LIVE писали, за какие дополнительные расходы при аренде квартиры отвечает владелец, а когда платить должен арендатор. Например, поверка счетчиков обычно ложится на плечи хозяина. Самостоятельно повышать арендную плату владелец также может только по условиям договоренности, поэтому арендатору важно сохранять договор и подтверждения всех платежей.