Літня жінка. Фото: УНІАН

Буває, що усі турботи про літніх батьків лягають лише на одного з дітей. Він купує ліки, оплачує лікування, доглядає та витрачає власні гроші. А після смерті батьків з'являються інші діти й теж претендують на спадщину. Відомо, чи можна в такій ситуації отримати більшу частину майна.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олександра Заярного.

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Чи отримає більше той, хто доглядав батьків

Адвокат поділився прикладом з життя. Українка кілька років доглядала тяжкохвору матір. Купувала їй ліки, оплачувала доглядальницю, возила на обстеження та допомагала в побуті. Її брат жив окремо й майже не брав участі в догляді.

Після смерті матері залишилася квартира. Заповіту жінка не склала, тому брат теж заявив про своє право на спадщину й захотів отримати половину житла.

За законом діти мають рівні права на спадщину. Разом з ними першими успадковують майно чоловік або дружина померлого та його батьки, якщо вони живі. А якщо спадкоємців лише двоє дітей, квартиру зазвичай ділять навпіл.

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Той факт, що одна дитина роками доглядала батьків, не дає права на більшу частку. Але є кілька способів захистити свої інтереси.

Як отримати більшу частину спадщини

По-перше, можна спробувати домовитися з іншими спадкоємцями. Закон дозволяє їм самостійно вирішити, кому яка частина майна дістанеться. Наприклад, брат може погодитися, що сестра отримає більшу частину квартири, оскільки саме вона доглядала матір.

Якщо спадщина включає квартиру або автомобіль, таку домовленість потрібно оформити письмово й завірити в нотаріуса.

Ще один варіант — повернути гроші, витрачені на догляд і лікування батьків. За статтею 1232 Цивільного кодексу України, можна вимагати від інших спадкоємців відшкодування обгрунтованих витрат на утримання, догляд, лікування та поховання померлого.

Для таких витрат враховують період до трьох років перед смертю. Тому важливо зберегти чеки за ліки, квитанції за лікування, банківські виписки та документи про оплату доглядальниці.

Але варто знати, що повернення грошей за догляд не збільшує частку у квартирі. Це окрема вимога до спадкоємців.

Коли брата чи сестру можуть залишити без спадщини

У деяких випадках можна усунути іншого спадкоємця через суд. Таку можливість передбачає частина п'ята статті 1224 Цивільного кодексу України.

Але для цього потрібно довести, що батько чи мати через тяжку хворобу, похилий вік або каліцтво були безпорадними й потребували допомоги саме цього спадкоємця. При цьому він міг допомогти, але свідомо цього уникав.

Те, що брат жив окремо, рідко навідував матір або мав з нею погані стосунки, не є доказами.

Які документи знадобляться

Якщо виник спір через спадщину, знадобляться документи про родинні зв'язки, смерть батьків і майно, яке залишилося після них. Для підтвердження догляду у суді можуть допомогти медичні довідки, виписки з лікарні, чеки за ліки, договори з доглядальницею та квитанції про оплату лікування.

Також можна зберегти листування з братами чи сестрами, у якому ви просили їх допомогти батькам, та відомості про людей, які можуть підтвердити обставини догляду.

Раніше Новини.LIVE писали про обмеження для спадкоємців. Невиплачену зарплату, пенсію та інші кошти за певних умов можуть передати сім’ї, тоді як особисті права й подальші пенсійні виплати у спадок не переходять. Борги також можуть залишитися після смерті, якщо вони не були пов’язані винятково з особою померлого.

Також Новини.LIVE розповідали, як оформити свідоцтво про смерть людини, яка померла на окупованій території. Для цього потрібно звернутися до суду з доказами смерті. Судовий збір не стягують, а після підтвердження смерті рідні зможуть отримати документ українського зразка в ДРАЦСі.