Школярі в класі. Фото: УНІАН

Батьки можуть зіткнутися з ситуацією, коли школа вимагає забрати дитину та перевести її до іншого закладу через проблеми з навчанням. Але чи мають право змушувати батьків писати заяву або примусово переводити школяра? Відомо, у яких випадках дитину можуть відрахувати та як діяти батькам, якщо на них тисне адміністрація.

Про це на порталі Юристи.UA розповів адвокат Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Коли школа має право відмовити у навчанні

Жінка розповіла, що її син навчається у спортивному коледжі. У травні її викликали до адміністрації та повідомили, що хлопець нібито не склав тест з фізичної підготовки, який потрібен для переходу на наступний рік.

Мати сперечатися не стала й сказала директору, що забере сина з коледжу. Їй запропонували написати заяву на відрахування. Жінка погодилася, але пояснила, що зараз не має часу прийти й оформить документи пізніше.

Після цього адміністрація почала погрожувати та вимагати довідку з іншого навчального закладу. Але родина ще не вирішила, де хлопець навчатиметься далі. Тоді матері заявили, що дитину можуть примусово перевести до школи за місцем реєстрації.

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Юрист Юрій Айвазян пояснив, що у спортивних закладах результати фізичних тестів справді мають значення. Якщо учень не виконує потрібні нормативи або навчально-тренувальний план, його можуть відрахувати. Але це питання має розглянути педагогічна рада. Батьків та місцевий орган управління освітою повинні письмово попередити про засідання щонайменше за два тижні.

Чи можуть дитину примусово перевести до іншої школи

За словами юриста, адміністрація спортивного коледжу не має права сама вирішувати, у якій саме школі дитина навчатиметься далі. Батьки мають обрати навчальний заклад самостійно. Це може бути школа поруч із домом або інший заклад, який підходить родині.

Водночас для спортивних коледжів діє правило: якщо учня законно відрахували, він має продовжити навчання у звичайній школі за місцем проживання батьків. Керівник коледжу повинен протягом трьох днів повідомити про відрахування місцеве управління освіти.

Але у директора не має права заздалегідь обирати дитині школу та змушувати батьків погоджуватися. Якщо родина сама вирішить перевести дитину, спочатку потрібно знайти новий навчальний заклад, де є вільне місце, та подати туди заяву.

Після цього нова школа надішле запит до попереднього закладу через електронну освітню систему. Тоді дитину оформлять на нове місце навчання. Тому мати не зобов'язана терміново приносити довідку з іншої школи лише тому, що цього вимагає адміністрація.

Що робити батькам, якщо коледж погрожує відрахуванням

Юрій Айвазян радить матері поки що не писати заяву на відрахування за власним бажанням. Спочатку краще визначитися, де дитина продовжить навчання. Також потрібно письмово звернутися до директора й повідомити, що родина наразі не погоджується на добровільне відрахування.

У зверненні варто попросити надати:

результати тесту, який не склав учень;

правила оцінювання та нормативи, за якими його перевіряли;

рішення тренерської або педагогічної ради, якщо воно вже є;

письмове пояснення, чому дитину не хочуть переводити на наступний рік навчання.

Крім того, юрист радить попросити адміністрацію припинити погрози та надалі обговорювати всі питання письмово. Паралельно родина може спокійно шукати інший навчальний заклад, якщо планує переведення.

Якщо ж коледж усе-таки відрахує дитину без належного розгляду або не попередить батьків за два тижні до засідання педагогічної ради, таке рішення можна оскаржити. Спочатку батьки можуть звернутися до органу, якому підпорядковується коледж, або до управління освіти. Якщо вирішити проблему не вдасться, потрібно йти до суду.

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