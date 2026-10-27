Школярі в класі. Фото: УНІАН

Через пропуски уроків у батьків можуть виникнути серйозні проблеми. У такій ситуації опинилася мати двох дітей. Її молодший син відмовлявся відвідувати школу, тому жінка зверталася до психологів і намагалася організувати індивідуальне навчання. Але школа вже двічі повідомляла службу у справах дітей. Тепер матері погрожують позбавленням батьківських прав.

Чи можуть через прогули забрати дітей з сім'ї та як діяти батькам у такій ситуації, розповів адвокат Володимир Романченко на порталі Юристи.UA, передає Новини.LIVE.

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Чому виникла проблема

Жінка розповіла, що її молодший син раніше відвідував школу нерегулярно, а цього навчального року взагалі відмовився туди ходити. Мати намагається вирішити цю ситуацію. Вона зверталася до інклюзивно-ресурсного центру, займається оформленням індивідуального навчання, консультується з психологом і психотерапевтом.

Однак школа вже вдруге повідомила про ситуацію службу у справах дітей. За словами жінки, раніше її дітей на чотири місяці поміщали до патронатної сім'ї. Тепер під час чергового візиту представники служби нібито заявили, що через два тижні її позбавлять батьківських прав, якщо син не почне ходити до школи.

Мати виховує двох дітей віком 11 і 15 років сама. Вона працює, забезпечує їх усім необхідним і стверджує, що неодноразово просила школу та громаду допомогти з навчанням сина.

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Адвокат Володимир Романченко пояснив, що служба у справах дітей не може самостійно позбавити матір батьківських прав. Таке рішення ухвалює лише суд.

Служба може збирати документи, перевіряти обставини та звертатися з позовом. Але тільки через те, що дитина перестала відвідувати школу, батьків не позбавлять прав. За словами адвоката, таке можливо, якщо батьки свідомо ухиляються від обов'язку забезпечити дитині освіту. Це крайній захід, для якого потрібні достатні докази вини батьків.

Що робити матері, якій погрожують забрати дітей

Адвокат порадив жінці збирати документи, які підтверджують, що вона займається проблемою сина, а не залишила його без допомоги. Йдеться про:

висновки інклюзивно-ресурсного центру;

документи щодо індивідуального навчання;

підтвердження консультацій психолога та психотерапевта;

письмові звернення до школи й громади та отримані відповіді;

документи, які підтверджують належні умови проживання та забезпечення дітей.

Також матері варто письмово звернутися до служби у справах дітей і попросити пояснити, які обставини можуть стати підставою для можливого позову про позбавлення батьківських прав.

Окремо адвокат радить отримати документи щодо попереднього перебування дітей у патронатній сім'ї. Він пояснив, що негайно забрати дитину без рішення суду можуть лише за безпосередньої загрози її життю або здоров'ю. Після такого рішення орган опіки повинен протягом семи днів звернутися до суду.

Також під час судового розгляду мають враховувати думку дітей.

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