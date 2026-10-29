Школьники в классе. Фото: УНИАН

Родители могут столкнуться с ситуацией, когда школа требует забрать ребенка и перевести его в другое учебное заведение из-за проблем с учебой. Но имеют ли они право заставлять родителей писать заявление или принудительно переводить школьника? Известно, в каких случаях ребенка могут отчислить и как действовать родителям, если на них давит администрация.

Об этом на портале Юристы.UA рассказал адвокат Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Когда школа имеет право отказать в обучении

Женщина рассказала, что ее сын учится в спортивном колледже. В мае ее вызвали в администрацию и сообщили, что парень якобы не сдал тест по физической подготовке, необходимый для перехода на следующий год.

Мать спорить не стала и сказала директору, что заберет сына из колледжа. Ей предложили написать заявление об отчислении. Женщина согласилась, но пояснила, что сейчас у нее нет времени прийти и оформить документы позже.

После этого администрация начала угрожать и требовать справку из другого учебного заведения. Но семья еще не решила, где парень будет учиться дальше. Тогда матери заявили, что ребенка могут принудительно перевести в школу по месту регистрации.

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Юрист Юрий Айвазян пояснил, что в спортивных учебных заведениях результаты физических тестов действительно имеют значение. Если ученик не выполняет необходимые нормативы или учебно-тренировочный план, его могут отчислить. Но этот вопрос должен рассмотреть педагогический совет. Родителей и местный орган управления образованием должны письменно уведомить о заседании как минимум за две недели.

Могут ли ребенка принудительно перевести в другую школу

По словам юриста, администрация спортивного колледжа не имеет права самостоятельно решать, в какой именно школе ребенок будет учиться дальше. Родители должны выбрать учебное заведение самостоятельно. Это может быть школа рядом с домом или другое заведение, подходящее семье.

В то же время для спортивных колледжей действует правило: если ученика законно отчислили, он должен продолжить обучение в обычной школе по месту жительства родителей. Руководитель колледжа должен в течение трех дней уведомить об отчислении местное управление образования.

Но директор не имеет права заранее выбирать для ребенка школу и заставлять родителей соглашаться. Если семья сама решит перевести ребенка, сначала нужно найти новое учебное заведение, где есть свободное место, и подать туда заявление.

После этого новая школа направит запрос в прежнее учебное заведение через электронную систему образования. Тогда ребенка оформят на новое место обучения. Поэтому мать не обязана срочно приносить справку из другой школы только потому, что этого требует администрация.

Что делать родителям, если колледж угрожает отчислением

Юрий Айвазян советует матери пока не писать заявление об отчислении по собственному желанию. Сначала лучше определиться, где ребенок продолжит обучение. Также нужно письменно обратиться к директору и сообщить, что семья пока не согласна на добровольное отчисление.

В обращении стоит попросить предоставить:

результаты теста, который не сдал ученик;

правила оценивания и нормативы, по которым его проверяли;

решение тренерского или педагогического совета, если оно уже принято;

письменное объяснение, почему ребенка не хотят переводить на следующий учебный год.

Кроме того, юрист советует попросить администрацию прекратить угрозы и в дальнейшем обсуждать все вопросы в письменной форме. Параллельно семья может спокойно искать другое учебное заведение, если планирует перевод.

Если же колледж все-таки отчислит ребенка без надлежащего рассмотрения или не предупредит родителей за две недели до заседания педагогического совета, такое решение можно обжаловать. Сначала родители могут обратиться в орган, которому подчиняется колледж, или в управление образования. Если решить проблему не удастся, нужно обращаться в суд.

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