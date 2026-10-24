Деньги с карточкой в руке. Фото: Новини.LIVE

Телефонный звонок, якобы поступивший от оператора мобильной связи, доставил жительнице Винницкой области серьезные проблемы с банком. Из-за него она лишилась доступа к своему номеру телефона и Приват24. Пока женщина пыталась понять, что происходит, с ее счетов уже переводили деньги и оформляли кредит. Впоследствии ей пришлось обращаться в суд, чтобы доказать, что эти долги были нанесены посторонними лицами.

Об этом говорится в решении Могилев-Подольского городского районного суда Винницкой области по делу №138/3019/24, передает Новини.LIVE.

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Как мошенники получили доступ к Приват24

Пострадавшей женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником "Киевстара". Он попросил назвать код из SMS для безопасного использования SIM-карты. После этого ее телефонный номер перестал работать, а зайти в Приват24 она уже не могла.

Впоследствии выяснилось, что кто-то перевыпустил SIM-карту, изменил пароль в банковском приложении и украл деньги. В тот же день на имя женщины оформили кредит "Оплата частями" на 38 999 гривен сроком на 14 месяцев.

Заметив проблему, она позвонила в банк с телефона сына и попросила заблокировать карты. А на следующий день обратилась в полицию.

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Почему банк отказался списать долги

ПриватБанк настаивал, что все операции подтверждались паролями, PIN-кодом и телефонным номером клиентки. К тому же банк считал, что женщина слишком поздно сообщила о мошенничестве. Последний перевод состоялся в 18:12, а в банк она позвонила в 19:39.

Женщина уверяла, что никому не передавала данные карт и не разрешала оформлять кредиты. Поэтому она обратилась в суд, чтобы аннулировать долги.

Что выяснил суд

В ходе рассмотрения дела "Киевстар" подтвердил, что 11 сентября в 15:56 SIM-карту женщины заменили на другую с тем же номером. Уже примерно через 20 минут кто-то изменил пароль в Приват24.

Данные мобильного оператора показали еще одну интересную деталь. До замены SIM-карты номер работал в Винницкой области, а вскоре его уже использовали в Кропивницком. Суд пришел к выводу, что женщина физически не могла так быстро оказаться в другом городе.

Кроме того, в Приват24 заходили с незнакомых устройств и с разных IP-адресов. После смены пароля было совершено несколько переводов и оформлен кредит. Полиция также установила личность человека, который мог быть причастен к хищению денег.

При этом банк не смог доказать, что женщина сама проводила эти операции или помогла мошенникам получить доступ к счетам.

Суд также постановил, что клиентка сообщила о мошенничестве достаточно быстро — в тот же день, примерно через полтора часа после последнего перевода.

Сколько долгов удалось списать

Суд обязал ПриватБанк списать задолженность по двум кредитам:

41 521,11 гривны основного долга и 10 893,94 гривны процентов по первому кредиту;

36 345,05 гривен основного долга и 23,40 гривен процентов по кредиту "Оплата частями".

В общей сложности женщине списали 88 783,50 гривен долгов.

В то же время она просила также вернуть ей на карту 52 415,05 гривен. Но суд отказал, объяснив, что похищенные деньги были кредитными и принадлежали банку.

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