Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Закон Мошенники украли номер и набрали кредиты: какую сумму долга списал суд

Мошенники украли номер и набрали кредиты: какую сумму долга списал суд

Ua ru
24 октября 2026 12:33
ПриватБанк отказался списать мошеннический кредит: какое решение вынесли в суде Новини.LIVE
Деньги с карточкой в руке. Фото: Новини.LIVE

Телефонный звонок, якобы поступивший от оператора мобильной связи, доставил жительнице Винницкой области серьезные проблемы с банком. Из-за него она лишилась доступа к своему номеру телефона и Приват24. Пока женщина пыталась понять, что происходит, с ее счетов уже переводили деньги и оформляли кредит. Впоследствии ей пришлось обращаться в суд, чтобы доказать, что эти долги были нанесены посторонними лицами.

Об этом говорится в решении Могилев-Подольского городского районного суда Винницкой области по делу №138/3019/24, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как мошенники получили доступ к Приват24

Пострадавшей женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником "Киевстара". Он попросил назвать код из SMS для безопасного использования SIM-карты. После этого ее телефонный номер перестал работать, а зайти в Приват24 она уже не могла.

Впоследствии выяснилось, что кто-то перевыпустил SIM-карту, изменил пароль в банковском приложении и украл деньги. В тот же день на имя женщины оформили кредит "Оплата частями" на 38 999 гривен сроком на 14 месяцев.

Заметив проблему, она позвонила в банк с телефона сына и попросила заблокировать карты. А на следующий день обратилась в полицию.

Читайте также:

Почему банк отказался списать долги

ПриватБанк настаивал, что все операции подтверждались паролями, PIN-кодом и телефонным номером клиентки. К тому же банк считал, что женщина слишком поздно сообщила о мошенничестве. Последний перевод состоялся в 18:12, а в банк она позвонила в 19:39.

Женщина уверяла, что никому не передавала данные карт и не разрешала оформлять кредиты. Поэтому она обратилась в суд, чтобы аннулировать долги.

Что выяснил суд

В ходе рассмотрения дела "Киевстар" подтвердил, что 11 сентября в 15:56 SIM-карту женщины заменили на другую с тем же номером. Уже примерно через 20 минут кто-то изменил пароль в Приват24.

Данные мобильного оператора показали еще одну интересную деталь. До замены SIM-карты номер работал в Винницкой области, а вскоре его уже использовали в Кропивницком. Суд пришел к выводу, что женщина физически не могла так быстро оказаться в другом городе.

Кроме того, в Приват24 заходили с незнакомых устройств и с разных IP-адресов. После смены пароля было совершено несколько переводов и оформлен кредит. Полиция также установила личность человека, который мог быть причастен к хищению денег.

При этом банк не смог доказать, что женщина сама проводила эти операции или помогла мошенникам получить доступ к счетам.

Суд также постановил, что клиентка сообщила о мошенничестве достаточно быстро — в тот же день, примерно через полтора часа после последнего перевода.

Сколько долгов удалось списать

Суд обязал ПриватБанк списать задолженность по двум кредитам:

  • 41 521,11 гривны основного долга и 10 893,94 гривны процентов по первому кредиту;
  • 36 345,05 гривен основного долга и 23,40 гривен процентов по кредиту "Оплата частями".

В общей сложности женщине списали 88 783,50 гривен долгов.

В то же время она просила также вернуть ей на карту 52 415,05 гривен. Но суд отказал, объяснив, что похищенные деньги были кредитными и принадлежали банку.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как обжаловать коммунальные долги, если из-за них арестовали банковские счета. Юрист объяснила, как проверить начисления, отменить судебный приказ и какие документы собрать для защиты своих прав. Если коммунальные службы требуют деньги за давние периоды, можно также заявить о применении исковой давности.

Также Новини.LIVE писали, когда банк не может начислять проценты по кредиту. Адвокат объяснил, какие суммы кредитор может требовать за просрочку и почему обычные проценты и проценты за задержку платежа имеют разные основания.

суд ПриватБанк кредиты Киевстар мошенники
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации