Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Когда одалживаешь деньги другу или родственнику, обычно рассчитываешь, что их вернут без лишних напоминаний. Но бывает, что проходят месяцы, должник придумывает новые отговорки, а потом вообще отрицает, что что-то брал. Как доказать, что деньги действительно передавались, если никаких документов нет? В такой ситуации лучше заранее позаботиться о расписке или договоре займа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Когда нужен письменный договор займа

Согласно статье 1046 Гражданского кодекса Украины, ссуда возникает тогда, когда одно лицо передает другому деньги или определенные вещи, а тот обязуется их вернуть. Договор считается заключенным с момента передачи денег или вещей.

Если сумма займа составляет не менее десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, договор необходимо оформить в письменной форме. А если деньги занимает юридическое лицо, письменный договор требуется независимо от суммы.

При этом обращаться к нотариусу необязательно. Закон позволяет сторонам самостоятельно составить и подписать документ. По желанию его можно заверить у нотариуса.

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Как правильно составить расписку о получении денег

Один из способов подтвердить передачу денег — взять у заемщика расписку. Верховный Суд в постановлении от 27 апреля 2023 года по делу № 161/11436/21 пояснил, что такая расписка может подтверждать как договор о займе, так и факт получения денег.

Но из документа должно быть понятно, что заемщик действительно получил конкретную сумму в долг. Поэтому в расписке рекомендуется указать:

дату и место ее составления;

полные имена, паспортные данные и адреса обеих сторон;

сумму займа цифрами и словами, а также валюту;

подтверждение того, что деньги уже переданы и получены;

дату и способ возврата долга;

возможные последствия нарушения договоренности;

подписи сторон.

Если одалживаются вещи, необходимо указать их название, количество, вес или другие характеристики.

Придется ли платить проценты по ссуде

Многие считают, что деньги, одолженные у знакомого, возвращаются без процентов. Однако согласно статье 1048 Гражданского кодекса, кредитор имеет право получать проценты, если иное не предусмотрено договором или законом. Размер процентов стороны определяют самостоятельно.

Если право на проценты имеется, но их размер в договоре не прописан, он определяется по учетной ставке Национального банка. При отсутствии иной договоренности проценты выплачиваются ежемесячно до погашения долга.

В то же время ссуда считается беспроцентной, если она предоставлена физическими лицами друг другу на сумму до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и не связана с предпринимательской деятельностью хотя бы одной из сторон.

Также проценты не начисляются, если человек одолжил не деньги, а определенные вещи, например зерно, сахар или строительные материалы, которые затем необходимо вернуть в том же количестве и качестве.

Когда должник должен вернуть долг

Лучше всего сразу договориться о дате возврата займа и зафиксировать ее в договоре или расписке. Если же заранее дата не была указана, должник должен вернуть долг в течение 30 дней после того, как заимодатель выдвинет такое требование. Также беспроцентный заем можно вернуть досрочно.

Если деньги возвращаются банковским переводом, ссуда считается возвращенной после их зачисления.

Что грозит за просрочку долга

Если заемщик вовремя не возвращает деньги, кредитор может требовать не только основную сумму долга, но и дополнительные платежи в соответствии со статьей 625 Гражданского кодекса. Если же одалживались вещи, за просрочку может начисляться неустойка.

Особые правила действуют, когда долг договорились возвращать частями. Если заемщик пропустил очередной платеж, кредитор может потребовать досрочно вернуть оставшуюся часть займа и проценты. Также досрочного возврата можно потребовать за нарушение условий займа.

Заемщик может оспорить договор, если на самом деле деньги ему не давали или он получил меньшую сумму. Но если договор заключен в письменной форме, одних слов свидетелей для этого недостаточно. Исключение — ситуации, когда человека обманули, заставили подписать договор силой или он согласился на него из-за тяжелых обстоятельств.

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