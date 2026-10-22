Мужчина сидит за столом перед квитанцией и деньгами. Фото: Новини.LIVE

Даже украинцы, которые регулярно оплачивают счета за коммунальные услуги, не застрахованы от претензий коммунальных служб. Неожиданные долги могут "выплыть" спустя годы. Иногда о задолженности человек узнает уже после ареста банковских счетов. Причиной могут быть ошибки в начислениях, старая задолженность или коммунальные платежи за квартиру, в которой давно никто не живет. Но даже после решения суда ситуацию можно исправить.

Об этом рассказала юрист Дина Дрижакова для Finance.ua, передает Новини.LIVE.

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Откуда берутся коммунальные долги

По словам юриста, чаще всего проблемы возникают из-за:

Ошибок в показаниях счетчиков. Например, если данные передавались неправильно или вообще перестали передаваться.

Например, если данные передавались неправильно или вообще перестали передаваться. Начислений за период отсутствия жильцов. Такое случается, когда люди уезжают за границу, эвакуируются или долго находятся на лечении.

Такое случается, когда люди уезжают за границу, эвакуируются или долго находятся на лечении. Некачественных коммунальных услуг.

Долгов предыдущих владельцев. Новый владелец не обязан платить чужие долги, если иное не предусмотрено договором.

Как оспорить долг

В первую очередь нужно обратиться к поставщику с письменным заявлением о сверке расчетов. Попросите предоставить подробную информацию о задолженности.

Если причина в неверных показаниях счетчика, сумму могут пересчитать без суда. Когда речь идет о периоде непроживания, это нужно подтвердить справкой ВПЛ, документами о лечении или пребывании за границей.

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А если услуги были некачественными или их вообще не предоставляли, помогут составленные ранее акты-претензии.

Как отменить судебный приказ и избежать взыскания

Суды часто выдают приказы о взыскании долга без вызова владельца. Человек узнает, что стал должником, уже постфактум.

Нужно успеть подать заявление об отмене постановления в течение 15 дней со дня получения его копии. Обращаться нужно в суд, вынесший данное постановление. Если же человек узнал о постановлении уже после ареста счетов, вместе с заявлением можно попросить восстановить упущенный срок. В этом случае к ходатайству приложите доказательства того, что вы не получили почтовое уведомление вовремя.

Это не освободит вас от долгов, но вы сможете выиграть время, чтобы подать полноценный иск против коммунальных служб.

Когда поможет исковая давность

Общий срок взыскания задолженности составляет последние три года. Если же коммунальщики требуют деньги за более давние периоды, это можно оспорить.

Но автоматически суд старые долги не спишет. О применении исковой давности нужно самостоятельно заявить еще до вынесения решения.

Юрист также предостерегает от поспешного подписания договоров о реструктуризации старой задолженности. Это распространенная ловушка, которая может означать признание вами долга и повлиять на течение срока давности.

Какие документы помогут в суде

Для обжалования задолженности могут понадобиться:

квитанции и банковские выписки об оплате коммунальных услуг;

показания счетчиков за период, за который начислили долг;

акты-претензии об услугах, которые предоставлялись некачественно или не предоставлялись;

переписка с коммунальным предприятием;

документы о праве собственности на квартиру;

справка о ВПЛ, подтверждение выезда за границу или пребывания на лечении;

копия судебного приказа или искового заявления;

документы исполнительного производства, если счета уже арестованы.

Однако для каждой ситуации требуются свои дополнительные документы. Все зависит от местоположения жилья, его состояния и вида коммунальных услуг.

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