Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Когда банк выигрывает судебный процесс по делу о неоплаченном кредите, человеку могут предписать вернуть весь долг вместе с процентами. Но что делать, если таких денег просто нет? Ситуацию осложняет страх, что из-за долгов заблокируют банковские карты и человек останется без доступа к своим средствам. На самом деле даже после проигранного суда можно попытаться договориться о выплате долга частями.

Как это сделать, объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале Юристы.ua, передает Новини.LIVE.

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Как выплачивать кредит частями после решения суда

К юристу обратилась украинка, которая проиграла суд банку. Решение было вынесено еще в начале июня, но она увидела его в приложении "Дія" лишь недавно. Во время рассмотрения дела женщина просила пересчитать проценты и разрешить возвращать долг частями. Однако в решении суда о рассрочке ничего не сказано.

Теперь она боится, что ей заблокируют счета, ведь всей суммы для погашения кредита у нее нет.

По словам Юрия Айвазяна, даже после судебного вердикта можно попросить разрешения выплачивать долг постепенно. Для этого нужно подать отдельное заявление в суд, рассматривавший дело. Но необходимо объяснить, почему человек сейчас не может вернуть всю сумму и сколько реально способен платить ежемесячно.

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В заявлении необходимо указать, какую сумму планируете вносить, в какие сроки и когда полностью рассчитаетесь. Также понадобятся документы о доходах и расходах. Если есть дети или другие иждивенцы, проблемы со здоровьем или большие расходы на лечение, это тоже нужно подтвердить.

Суд должен рассмотреть такое обращение в течение 20 дней. Но есть ограничение: рассрочку могут разрешить максимум на один год со дня вынесения решения.

Что делать, если за год вернуть долг невозможно

В таком случае юрист советует попробовать договориться напрямую с банком. Можно предложить свой график платежей на более длительный срок, но договоренность обязательно нужно оформить в письменной форме. В документе должны быть указаны суммы, даты платежей и то, как банк будет действовать в отношении принудительного взыскания долга.

Если взысканием уже занимается исполнитель, стороны также могут заключить соглашение, которое утвердит суд.

Можно ли обжаловать решение суда, чтобы выиграть время

Женщина также спросила, можно ли подать апелляцию, чтобы отсрочить выплату кредита. Юрист пояснил, что обычно на обжалование решения суда первой инстанции отводится 30 дней.

Если человек получил полный текст решения позже, в определенных случаях он может попросить восстановить пропущенный срок. Но здесь есть нюанс: дата, когда решение появилось или было прочитано в "Дії", еще не означает, что именно с нее начинаются 30 дней.

Нужно проверить, когда суд отправил документ и когда его официально получили по почте, через электронный кабинет или через представителя. Если срок уже истек, придется объяснить причину опоздания и подтвердить ее документами.

Обжаловать решение имеет смысл, если суд неправильно рассчитал долг, проценты или допустил другие ошибки. Просто подавать апелляцию ради затягивания времени — ненадежный вариант, который может привести к дополнительным расходам. К тому же подача апелляции не защищает счета от блокировки.

Если суд возобновит срок обжалования и возобновит дело, действие предыдущего решения будет приостановлено. Об этом нужно как можно скорее уведомить исполнителя.

Сколько денег можно тратить, если счета уже заблокированы

По словам юриста, в 2026 году разрешенная сумма составляет 17 294 гривны в месяц. Это две минимальные зарплаты, установленные на начало года. Чтобы воспользоваться этими средствами, необходимо обратиться к исполнителю, наложившему арест, и попросить определить один счет для ежемесячных расходов.

В заявлении следует указать номер дела о взыскании долга, номер банковского счета IBAN и название банка. Исполнитель должен принять соответствующее решение в течение двух рабочих дней и передать его банку.

Если на карту поступают выплаты, которые по закону защищены от взыскания, необходимо отдельно предоставить исполнителю документы об их происхождении и попросить снять арест с этих средств.

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