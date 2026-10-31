Женщина заполняет документы. Фото: Новини.LIVE

Обращение в суд начинается с подготовки искового заявления. Но даже если у человека есть масса доказательств, ошибки в документах могут задержать рассмотрение дела. Причинами могут быть неправильно указанные данные, отсутствие необходимых копий или проблемы с уплатой судебного сбора. Известно, на что следует обратить внимание, чтобы заявление рассмотрели без лишних задержек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Новосанжарский районный суд.

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Что обязательно нужно указать в исковом заявлении

Согласно статье 175 Гражданского процессуального кодекса Украины, иск необходимо оформить в письменной форме и подписать. В заявлении обязательно указываются название суда, свои данные и информация об ответчике. Речь идет о полном имени или названии организации, адресе, почтовом индексе, известных контактах, необходимых идентификационных данных и информации об электронном кабинете. Также нужно четко объяснить, чего именно человек требует от суда, почему возник спор и какие доказательства подтверждают его слова.

Если иск касается денег, необходимо указать сумму требований и объяснить, как она была рассчитана. В делах о взыскании средств физическое лицо должно указать реквизиты своего счета или сообщить о его отсутствии. Если счета нет, следует написать, каким способом человек хочет получить деньги.

Кроме того, в заявлении указывают перечень прилагаемых документов, ориентировочные судебные расходы и подтверждают, что аналогичного иска к тому же ответчику на тех же основаниях ранее не подавали. При необходимости указывают информацию о попытках урегулировать спор до обращения в суд и об обеспечении доказательств.

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Какие документы необходимо приложить

Согласно статье 177 Гражданского процессуального кодекса Украины, вместе с заявлением подаются имеющиеся доказательства, копии документов для других участников дела и подтверждение уплаты судебного сбора или права на освобождение от него. Если вместо лица документы подписывает представитель, необходимо приложить доверенность или другое подтверждение его полномочий.

Особое внимание следует уделить копиям доказательств. Согласно статье 95 Гражданского процессуального кодекса Украины, их заверяют надписью "В соответствии с оригиналом", подписью, именем, фамилией и датой. Также необходимо указать, у кого хранится оригинал.

В какой суд обращаться и как подать заявление

Согласно статье 27 Гражданского процессуального кодекса Украины, иск к физическому лицу подается по его зарегистрированному месту жительства или пребывания, а к компании — по ее местонахождению. Но есть исключения.

Например, в спорах об алиментах, защите прав потребителей и некоторых делах о разводе истец может выбирать суд. Иски, касающиеся недвижимости, обычно подают по месту ее нахождения.

Подать документы можно лично через канцелярию суда, по почте или через "Электронный суд". При электронной подаче необходимо также подтвердить отправку копий документов другим участникам.

Что будет, если допустить ошибку

Если иск оформлен с нарушениями, суд может оставить заявление без движения в соответствии со статьей 185. В таком случае судья выносит постановление и дает время на устранение недостатков.

Ранее Новини.LIVE писали, куда украинцам обращаться с вопросами в Министерство юстиции. Для консультаций, жалоб и сообщений о коррупции действуют отдельные телефонные линии и электронные адреса. Также граждане могут отправить официальное обращение через сайт ведомства или обычной почтой.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, как проверить ход судебного дела онлайн. На портале "Состояние рассмотрения дел" можно найти информацию о судье, этапе рассмотрения и дате заседания. Для поиска понадобятся название суда и номер дела.