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Главная Закон Долг по субсидии вырос вдвое: за что суд наказал украинку

Долг по субсидии вырос вдвое: за что суд наказал украинку

Ua ru
1 ноября 2026 12:33
Получала субсидию, находясь за границей: почему суд обязал вернуть вдвое больше Новини.LIVE
Деньги в руках на фоне счетов за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, получающие субсидию, должны уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на право на получение помощи. Это касается и длительного пребывания за границей. Если своевременно этого не сделать, ПФУ может насчитать задолженность. А если дело дойдет до суда, сумма к возмещению может увеличиться в несколько раз.

Об этом говорится в решении Заводского районного суда города Николаева по делу № 487/8144/26, передает Новини.LIVE.

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Почему женщина лишилась субсидии

В мае 2024 года Пенсионный фонд автоматически продлил жительнице Николаева жилищную субсидию на последующие периоды. Но в ходе проверки выяснилось, что она еще в сентябре 2021 года выехала из Украины. По состоянию на май 2024 года она уже более двух с половиной лет находилась за границей.

Согласно правилам, утвержденным постановлением Кабмина № 848, лица, находящиеся за пределами Украины более 60 дней, не учитываются при расчете пособия. Кроме того, они должны в течение 30 дней уведомлять Пенсионный фонд о подобных изменениях в жизни.

Женщина о своем выезде не сообщила. Из-за этого с мая по октябрь 2024 года ей излишне начислили 1749,93 гривны.

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Дело дошло до суда

В ноябре 2024 года Пенсионный фонд прекратил выплату субсидии. А в начале 2025 года направил женщине требование вернуть незаконно полученные деньги. Однако добровольно возвращать 1749,93 гривны украинка не стала.

Поэтому осенью 2026 года Пенсионный фонд обратился в суд, чтобы взыскать переплату. Женщина на судебное заседание не явилась и письменных возражений не подала. В связи с этим дело рассмотрели заочно.

Сколько денег заставили вернуть

Суд удовлетворил требования Пенсионного фонда и обязал женщину уплатить:

  • 1749,93 гривны — излишне полученную субсидию;
  • 2662,40 гривны — судебный сбор.

В общей сложности сумма выросла до 4412,33 гривны. Теперь из-за судебных издержек придется заплатить в 2,5 раза больше.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинец отменил незаконные начисления за газ. Суд встал на сторону мужчины, которому газовики выставили счет почти на 80 000 гривен за неисправный счетчик. В то же время получить 900 000 гривен за моральный ущерб он не смог, поскольку не подтвердил свои страдания медицинскими документами.

Также Новини.LIVE писали, почему владельцу квартиры отказали в компенсации убытков от протечки крыши. Украинец требовал от коммунальщиков 42 100 гривен за поврежденное жилье и ремонт кровли. Но суд отказал из-за того, что у него был долг за содержание дома, а причинно-следственную связь между бездействием предприятия и всеми убытками доказать он не смог.

субсидии суд долги заграница Пенсионный Фонд
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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