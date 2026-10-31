Военнослужащий ВСУ. Фото: Новини. LIVE

Участники боевых действий имеют право на льготы по кредитам, но не все об этом знают. Бывает, что человек годами платит проценты, а потом выясняет, что имел право на освобождение от них. Подобная ситуация стала причиной судебного спора между ветераном и банком. Дело дошло до Верховного Суда, который разъяснил, можно ли требовать перерасчета долга и влияют ли на это предыдущие платежи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Юридическую клинику Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

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Почему ветеран обратился в суд

В 2015 году украинец оформил кредитную карту с лимитом 21 860 гривен. За последующие годы он выплатил банку 97 395,72 гривны, в том числе проценты за пользование кредитом. Заемщик имеет статус участника боевых действий, а с 2019 года — лица с инвалидностью вследствие войны II группы.

Мужчина считал, что согласно пункту 15 статьи 14 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" имеет право на освобождение от уплаты процентов по кредиту. В 2023 году он сообщил банку о своем статусе и предоставил подтверждающие документы. Впоследствии он обратился в суд.

Ветеран требовал прекратить начисление процентов и комиссий, пересчитать долг и зачесть уже уплаченные деньги в счет погашения самого кредита.

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Почему предыдущие суды отказали

Сначала суд первой инстанции отказал мужчине. Там решили, что кредитная льгота на него не распространяется. Апелляционный суд с этим заключением согласился лишь частично. Судьи признали, что право на льготу у заемщика есть, но его требования все равно оставили без удовлетворения.

Одним из аргументов стало то, что мужчина длительное время самостоятельно выплачивал банку проценты. Кроме того, апелляционный суд счел, что требование пересчитать задолженность является неправильным способом защиты его прав.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд с такими выводами не согласился. Судьи пояснили, что именно банк рассчитывает задолженность по кредиту. Поэтому заемщик имеет право требовать правильного расчета, если считает, что ему начислили лишнее.

Ведь когда сумма долга определена неправильно, человек даже не знает, сколько на самом деле должен заплатить. Поэтому требование о пересчете задолженности может быть надлежащим способом защиты своих прав в суде.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на уплату процентов в предыдущие годы. Если человек длительное время платил банку, он всё равно может требовать льготу.

Чем закончилось дело

Верховный Суд отменил решение Харьковского апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение. В то же время окончательного решения о возврате денег ветерану пока нет. Этот вопрос еще будут рассматривать.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему суд может отказать украинцам в списании кредитных долгов из-за банкротства. Верховный Суд пояснил: заемщик должен документально подтвердить размер задолженности, доходы, имущество и причины неплатежеспособности. Одних заявлений об отсутствии денег недостаточно — без доказательств финансового положения рассчитывать на списание долгов не стоит.

Также Новини.LIVE писали, как оформить инвалидность после ранения. Электронное направление может оформить председатель ВЛК или лечащий врач, а командир части и ТЦК таких полномочий не имеют. Для дальнейшего оформления инвалидности и выплат военнослужащему также понадобится постановление ВЛК о связи состояния здоровья со службой.