Мужчина и женщина идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Семьи переселенцев могут оказаться в ситуации, когда одному из супругов приходится переезжать в другой город, а остальные члены семьи остаются по прежнему адресу. Если до этого все вместе получали пособие на проживание, возникают опасения, что из-за переезда выплаты могут прекратить. Для таких случаев предусмотрены отдельные правила. Известно, что нужно сделать после смены адреса и что будет с деньгами.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специалистов "Юридического советчика для ВПЛ".

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Сохранятся ли выплаты, если муж и жена живут отдельно

Пособие на проживание ВПЛ назначается на шесть месяцев сразу на семью. Деньги начисляются на каждого ее члена, который числится в базе данных переселенцев, но всю сумму ежемесячно получает один человек — уполномоченный представитель семьи.

Юристы объясняют, что после переезда одного из супругов муж и жена продолжают считаться одной семьей. Даже если при этом они живут в разных городах.

Это имеет значение при проверке доходов семьи. Для назначения помощи доходы мужа и жены будут учитываться совместно.

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Что нужно сделать после переезда

Если один из членов семьи сменил адрес, юристы советуют в первую очередь обновить информацию о месте жительства. Алгоритм действий следующий:

Сообщить о новом адресе. Человек, который переехал, должен сделать это в течение 10 дней после прибытия на новое место жительства. Обновить справку ВПЛ. Изменить адрес можно онлайн в приложении "Дія" или лично через ЦНАП или орган социальной защиты по новому месту пребывания. Обратиться в Пенсионный фонд. Если переехавший ранее получал помощь на всю семью, необходимо уведомить ПФУ об изменениях и уточнить, кому в дальнейшем перечислять средства.

Юристы объясняют, что когда из состава семьи выбывает человек, получавший помощь, ее размер пересчитают. Остальные члены семьи смогут получать выплаты до конца срока, на который они были назначены.

Нужно ли подавать новое заявление на пособие

Правозащитники советуют переселенцам не спешить с переоформлением выплат. Если муж или жена сменили адрес, самостоятельно отказываться от пособия или подавать новое заявление на всю семью не нужно. Сначала следует уведомить Пенсионный фонд о переезде и выяснить, кто теперь будет получать деньги за семью.