Сотрудники ТЦК. Фото: УНИАН

Даже действующее освобождение от мобилизации не всегда может уберечь украинцев от призыва. Бывает, что с отсрочкой забирают в армию, а потом приходится оспаривать незаконные действия ТЦК в суде. В такую ситуацию попал сотрудник "Укрнафты", который после вызова полиции оказался в ТЦК, а на следующий день его уже мобилизовали.

Об обстоятельствах дела сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Как сотрудник, имеющий отсрочку, оказался в армии

Дело №300/5586/26 рассматривал Ивано-Франковский окружной административный суд. Мужчина с 2001 года работал слесарем в подразделении "Укрнафты". У него была бронь, оформленная через приложение "Дія", которая действовала до 6 ноября 2026 года.

17 февраля мужчина выпивал со знакомым и во время ссоры ударил его. Когда тот потерял сознание, сам вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители доставили мужчину в ТЦК. Там от его имени оформили заявление о якобы добровольном желании служить. Мужчина настаивал, что ничего подобного не писал и не подписывал.

Несмотря на действующую отсрочку, 18 февраля его мобилизовали, а 19 апреля зачислили в воинскую часть на должность пулеметчика.

Читайте также:

Что решил суд

В ТЦК настаивали, что бронирование не запрещает человеку добровольно пойти служить. Военная часть же утверждала, что лишь приняла мужчину на службу и не участвовала в мобилизации.

Однако суд установил, что личное заявление в ТЦК не отменяет бронирование. Для этого предусмотрена отдельная процедура, которую проводит работодатель через портал "Дія".

На момент призыва бронирование мужчины оставалось в силе — это подтвердил работодатель. Поэтому, даже несмотря на заявление о желании служить, у ТЦК не было оснований мобилизовать его.

Также суд постановил, что отменить приказ ТЦК недостаточно, ведь мужчина уже находился в армии. Чтобы он мог вернуться домой, нужно еще и уволить его со службы. Ведь если мобилизация была проведена незаконно, то и решение о его зачислении в воинскую часть должно быть отменено.

15 октября 2026 года суд отменил приказ ТЦК от 18 февраля и приказ воинской части от 19 апреля. Воинскую часть обязали исключить мужчину из списков личного состава. Кроме того, в пользу работника с ТЦК взыскали 665,60 гривен судебного сбора.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как военнослужащим оформить инвалидность после ранения или заболевания. Направление на экспертизу могут выдать председатель ВЛК, лечащий или семейный врач. Командир воинской части и ТЦК такие документы не оформляют. Постановление ВЛК о связи травмы со службой может повлиять на назначение инвалидности и выплат.

Также Новини.LIVE писали, что делать, если банк выиграл суд по кредиту, а вернуть всю сумму сразу невозможно. Заемщик может попросить о выплате долга частями. Для этого нужно подтвердить доходы, расходы и реальные финансовые возможности. Если счета уже арестованы, человек также может обратиться к исполнителю, чтобы ежемесячно пользоваться определенной суммой на проживание.