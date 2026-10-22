Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Закон Мобилизация с действующей отсрочкой: суд пояснил, когда призыв незаконный

Мобилизация с действующей отсрочкой: суд пояснил, когда призыв незаконный

Ua ru
22 октября 2026 15:40
ТЦК незаконно призвал на службу работника, имеющего отсрочку: какое решение принял суд УНИАН
Сотрудники ТЦК. Фото: УНИАН

Даже действующее освобождение от мобилизации не всегда может уберечь украинцев от призыва. Бывает, что с отсрочкой забирают в армию, а потом приходится оспаривать незаконные действия ТЦК в суде. В такую ситуацию попал сотрудник "Укрнафты", который после вызова полиции оказался в ТЦК, а на следующий день его уже мобилизовали.

Об обстоятельствах дела сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Как сотрудник, имеющий отсрочку, оказался в армии

Дело №300/5586/26 рассматривал Ивано-Франковский окружной административный суд. Мужчина с 2001 года работал слесарем в подразделении "Укрнафты". У него была бронь, оформленная через приложение "Дія", которая действовала до 6 ноября 2026 года.

17 февраля мужчина выпивал со знакомым и во время ссоры ударил его. Когда тот потерял сознание, сам вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители доставили мужчину в ТЦК. Там от его имени оформили заявление о якобы добровольном желании служить. Мужчина настаивал, что ничего подобного не писал и не подписывал.

Несмотря на действующую отсрочку, 18 февраля его мобилизовали, а 19 апреля зачислили в воинскую часть на должность пулеметчика.

Читайте также:

Что решил суд

В ТЦК настаивали, что бронирование не запрещает человеку добровольно пойти служить. Военная часть же утверждала, что лишь приняла мужчину на службу и не участвовала в мобилизации.

Однако суд установил, что личное заявление в ТЦК не отменяет бронирование. Для этого предусмотрена отдельная процедура, которую проводит работодатель через портал "Дія".

На момент призыва бронирование мужчины оставалось в силе — это подтвердил работодатель. Поэтому, даже несмотря на заявление о желании служить, у ТЦК не было оснований мобилизовать его.

Также суд постановил, что отменить приказ ТЦК недостаточно, ведь мужчина уже находился в армии. Чтобы он мог вернуться домой, нужно еще и уволить его со службы. Ведь если мобилизация была проведена незаконно, то и решение о его зачислении в воинскую часть должно быть отменено.

15 октября 2026 года суд отменил приказ ТЦК от 18 февраля и приказ воинской части от 19 апреля. Воинскую часть обязали исключить мужчину из списков личного состава. Кроме того, в пользу работника с ТЦК взыскали 665,60 гривен судебного сбора.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как военнослужащим оформить инвалидность после ранения или заболевания. Направление на экспертизу могут выдать председатель ВЛК, лечащий или семейный врач. Командир воинской части и ТЦК такие документы не оформляют. Постановление ВЛК о связи травмы со службой может повлиять на назначение инвалидности и выплат.

Также Новини.LIVE писали, что делать, если банк выиграл суд по кредиту, а вернуть всю сумму сразу невозможно. Заемщик может попросить о выплате долга частями. Для этого нужно подтвердить доходы, расходы и реальные финансовые возможности. Если счета уже арестованы, человек также может обратиться к исполнителю, чтобы ежемесячно пользоваться определенной суммой на проживание.

суд мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации