Регистрация брака. Фото: УНИАН

Мужчина и женщина могут вступить в брак ради определенной выгоды. Например, чтобы получить основания для увольнения с военной службы. Но доказать, что их брак фиктивный, не так просто. Даже если супруги впоследствии расстались, жили отдельно или имели других партнеров. Известно, какие обстоятельства имеют значение и почему даже очевидные доказательства могут не помочь.

Как суды рассматривают такие споры, рассказывает Новини.LIVE.

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Почему родителям погибшего военного отказали в суде

В деле № 175/9878/24 родители погибшего военнослужащего пытались признать брак сына недействительным. Мужчина женился в декабре 2021 года, а впоследствии отправился на службу. Супруги жили отдельно, не имели общего бюджета и имущества. По словам родителей, оба начали встречаться с другими людьми.

В январе 2023 года муж и жена подали заявление о разводе, но до этого военнослужащий не дожил. Впоследствии женщина родила дочь от другого мужчины.

Родители считали это доказательствами фиктивного брака. Апелляционный суд с ними согласился, однако Верховный Суд отменил это решение. Он пояснил: супруги изначально намеревались создать семью, некоторое время жили вместе и вели совместное хозяйство. Последующий развод, отношения на стороне и рождение ребенка от другого мужчины этого не меняют.

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Что еще возьмут во внимание

Аналогичное дело № 439/2430/23 рассматривалось в отношении мужчины, который женился и усыновил сына своей жены. После этого он уволился с военной службы как отец троих несовершеннолетних детей.

Женщина заявила, что на ней женились только ради увольнения из армии. Однако суды установили, что у пары был общий бюджет, они жили вместе, отдыхали и поддерживали семейные отношения. Поэтому Верховный Суд отказал в признании брака недействительным.

Когда брак могут признать фиктивным

Главное для суда — установить, хотели ли люди создать семью именно в день заключения брака. Для этого учитывают:

сколько времени мужчина и женщина были вместе до свадьбы и как долго длился брак;

жили ли они вместе, а если отдельно — то по каким причинам;

имели ли они общий бюджет и хозяйство;

покупали ли они вместе имущество;

заботились ли они друг о друге и о благополучии семьи;

другие доказательства, которые помогают понять, хотели ли они быть семьей.

Хотя следует понимать, что суд не будет принимать решение, основываясь только на одном из этих факторов. Но отсутствие совместного имущества или проживание по разным адресам не означает, что брак фиктивный.

Помочь может и переписка в мессенджерах, если понятно, кто писал сообщения. Однако жалобы на плохие отношения после свадьбы не доказывают, что брак с самого начала был фиктивным.

Может быть и так, что люди сначала поженились, не желая создавать семью, но со временем сблизились, начали жить вместе и заботиться друг о друге. В таком случае суд может оставить брак в силе, даже если изначально он был фиктивным.

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