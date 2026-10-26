Мужчина и женщина на приеме у адвоката. Фото: Magnific

Измена мужа стала причиной многолетних судебных разбирательств из-за имущества. Жена узнала, что у него есть другая женщина, которая родила ему двоих детей. При этом муж продолжал жить с законной женой. Женщина была убеждена, что он тратил семейные деньги на содержание другой семьи, поэтому после развода хотела получить более половины общего имущества. Речь шла о домах, квартирах, земле и автомобилях общей стоимостью более 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Верховного Суда от 16 апреля 2026 года по делу № 372/532/21.

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Почему жена требовала большую часть имущества

Пара поженилась еще в 1991 году. В браке родился сын, супруги приобрели недвижимость, землю и автомобили. Но со временем отношения начали портиться.

По словам жены, проблемы в семье возникли еще в 2008 году. Позже она узнала, что у мужа есть отношения с другой женщиной. В 2012 году у него родился внебрачный ребенок, а в 2018-м — еще один. Несмотря на это, мужчина продолжал жить с женой в общем доме.

В 2021 году женщина решила развестись и разделить имущество. Но обычный раздел пополам ее не устраивал. Она настаивала, что заслуживает большей доли, ведь, по ее словам, муж содержал детей от другой женщины на деньги их семьи.

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На тот момент жена оценивала совместное имущество в более чем 31 миллион гривен. В него входили жилые дома, квартиры, земельные участки, гаражи, нежилые помещения и автомобили.

Что решил суд

Судебная тяжба растянулась на несколько лет. Сначала имущество разделил районный суд, затем дело пересматривала апелляционная инстанция. Впоследствии вмешался Верховный Суд, который отправил его на повторное рассмотрение.

В марте 2025 года Киевский апелляционный суд определил общую стоимость совместного имущества в 30 287 472 гривны.

Его распределили следующим образом:

жене — имущество на сумму 15 138 007 гривен;

мужу — имущество на сумму 15 149 465 гривен;

дополнительно муж должен выплатить жене 5 729 гривен для выравнивания долей.

Каждый получил различные объекты недвижимости и другое имущество. Суд старался распределить их так, чтобы разница в стоимости была минимальной.

Муж обжаловал решение, но Верховный Суд 16 апреля 2026 года оставил его жалобу без удовлетворения.

Можно ли отсудить больше имущества из-за измены партнера

Верховный Суд пояснил, что все, приобретенное во время брака, считается совместным имуществом мужа и жены. Не имеет значения, кто приносил домой зарплату, кто оплачивал покупки и на чье имя были оформлены квартира или автомобиль. Также факта измены или рождения детей от другой женщины недостаточно, чтобы автоматически отдать одному из супругов большую часть имущества.

Суды проверили, когда супруги приобрели недвижимость и автомобили, откуда брались деньги на покупки и сколько все это стоит. Для оценки имущества использовались заключения экспертов. В результате Верховный Суд согласился с тем, как апелляционный суд разделил имущество.

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