Женщина с ребенком гуляют в парке. Фото: УНИАН

Украинки, проживающие за рубежом, иногда сталкиваются с проблемами, когда хотят забрать детей к себе. Особенно сложно договориться, если ребенок остался с отцом или его родственниками, а между взрослыми возник конфликт. В таких случаях есть несколько нюансов, которые лучше выяснить еще до выезда.

Об этом на портале Юристы.UA рассказал адвокат Юрий Айвазян, сообщает Новини.LIVE.

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Может ли отец запретить матери забрать ребенка за границу

К юристу обратилась женщина, которая уже два года живет за границей. Ее четырехлетняя дочь осталась в Украине с родителями бывшего партнера. Сам мужчина три года находился в тюрьме, а сейчас служит в армии.

Женщина регулярно приезжает к дочери и хотела бы забрать ее в Польшу на неделю. Однако отец ребенка против. По словам матери, он требует, чтобы она вернулась к нему и они снова жили вместе. Женщина также рассказала об угрозах с его стороны. Она боится, что мужчина заявит в полицию о похищении ребенка, если она попытается уехать с дочерью за границу.

Адвокат пояснил, что мать имеет такие же права на ребенка, как и отец, даже если они никогда не были женаты. Проживание за границей также не влияет на возможность воспитывать дочь и проводить с ней время. А отец не может требовать от женщины возобновления отношений в обмен на встречи с ребенком.

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Нужно ли разрешение отца на выезд ребенка

Во время военного положения ребенок до 16 лет может выезжать из Украины вместе с матерью без нотариально заверенного согласия отца. Поэтому отдельного разрешения мужчины не требуется.

Для поездки следует подготовить загранпаспорта матери и ребенка, свидетельство о рождении дочери, а при необходимости — документ об изменении фамилии. Отдельно нужно проверить документы, необходимые для въезда в Польшу.

Но в этой истории есть нюансы. Звонка отца в полицию недостаточно, чтобы запретили выезд. Но если он сообщит об исчезновении ребенка или опасности для него, правоохранители могут начать проверку. А если уже существует судебный запрет или розыск, на границе могут возникнуть проблемы.

Как матери получить возможность забрать ребенка

Лучший вариант — договориться с отцом о поездке и письменно зафиксировать все условия. В документе можно указать, когда ребенок поедет в Польшу, когда вернется, кто будет его передавать и как отец будет поддерживать с ним связь. Такую договоренность нужно оформить у нотариуса.

Но если муж категорически против, лучше обратиться в службу по делам детей по месту жительства дочери. В заявлении необходимо попросить определить, когда можно видеться с ребенком.

Если договориться все равно не удастся, придется обращаться в суд. В данной ситуации матери следует просить разрешить конкретную поездку в Польшу с указанием сроков, а также определить, кто и когда должен передать ей ребенка.

Суд будет учитывать, что девочке всего четыре года и она длительное время живет с бабушкой и дедушкой. Значение будет иметь и то, как часто мать общается с дочерью, участвует ли она в ее содержании, какие условия у нее в Польше и как она планирует вернуть ребенка.

Имеет значение и то, на каком основании девочка живет с родственниками. Если это обычная семейная договоренность, ситуация одна. Если бабушка и дедушка официально оформили опеку или есть решение суда, порядок действий будет другим.

Почему не стоит вывозить ребенка тайком

Адвокат также предупредил о возможных проблемах после пересечения границы. Между Украиной и Польшей действует Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Поэтому даже если мать законно пересечет границу с дочерью, отец может обратиться с требованием вернуть ребенка.

Намерение привезти ее обратно через неделю будет иметь значение, но не устранит спор.

Если же отец угрожает женщине, адвокат советует сохранять переписку, голосовые сообщения и другие доказательства. В случае опасности можно обратиться в полицию, а также добиваться запрета мужу приближаться или контактировать с ней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как взыскать алименты, если бывший партнер уехал за границу. Министерство юстиции Украины может помочь установить его адрес через государственные органы другой страны. Для этого нужно подать заявление с известными данными о должнике, а после его розыска можно приступать к взысканию средств на ребенка.

Также Новини.LIVE писали, когда украинцам разрешат вступать в брак до 18 лет. С 16 лет подросток может обратиться в суд за разрешением на вступление в брак, даже если родители против. Суд будет учитывать совместное проживание, беременность или рождение ребенка и решать, соответствует ли брак интересам несовершеннолетнего.