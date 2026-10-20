Женщина составляет завещание. Фото: Новини.LIVE

После смерти близкого человека родственникам приходится разбираться не только с имуществом, но и с его долгами, документами и невыплаченными деньгами. Часто люди думают, что, поскольку они являются наследниками, то могут получить все, что принадлежало умершему. Но на самом деле есть много вещей, которые прекращают свое действие со смертью. Известно, что все же можно унаследовать, а на что рассчитывать бесполезно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Что родственники не смогут получить в наследство

Когда человек умирает, его имущество и часть прав и обязанностей могут перейти к наследникам. Но есть и такие права, которые принадлежали только ему лично. В этот перечень входят:

Личные права. Например, право на жизнь, имя, охрану здоровья, уважение к чести и достоинству. Они принадлежат конкретному человеку и после его смерти прекращаются. Членство в организациях и обществах. Если умерший был участником какого-либо общества или объединения, его место наследники не смогут занять автоматически. Исключения возможны, если это предусмотрено законом или документами самой организации. Компенсация за травмы и вред здоровью. Если человек получал деньги в связи с увечьем или иным ущербом здоровью, родственники не смогут продолжить получать эти выплаты вместо него. Такие средства назначались именно пострадавшему на лечение и восстановление здоровья. Пенсия, алименты и другая помощь. После смерти человека их выплату прекратят.

Какие выплаты умершего можно получить

Бывает, что человеку уже начислили пенсию или зарплату, но получить деньги он так и не успел. В такой ситуации средства могут выплатить его семье. Это касается:

зарплаты;

пенсии;

стипендии;

алиментов;

больничных;

других социальных выплат.

Главное условие — деньги должны были принадлежать человеку при жизни, но остались невыплаченными. Согласно статье 1227 Гражданского кодекса Украины такие суммы передаются членам семьи умершего. Если же членов семьи нет, их включают в наследство. А вот право на дальнейшие пенсионные выплаты в наследство не переходит.

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Что будет с долгами, доверенностями и обещанными подарками

Все зависит от того, что именно человек должен был сделать. Например, если умерший лично взялся выполнить определенное поручение и заменить его другим человеком невозможно, после смерти эта обязанность прекращается.

То же самое касается случаев, когда договоренность была связана именно с человеком, для которого нужно было что-то сделать. Такие правила предусмотрены статьей 608 Гражданского кодекса Украины.

Также после смерти человека прекращает действовать выданная им доверенность. То же самое происходит, если умирает представитель, на которого она была оформлена.

Есть нюанс и с подарками. Например, человеку пообещали подарить имущество, даже заключили договор, но подарок должны были передать позже. Если человек умер, так и не получив его, наследники не могут требовать этот подарок себе.

А вот долги после смерти человека исчезают не все. Прекращаются только те обязательства, которые были связаны лично с умершим и которые вместо него никто другой выполнить не может.