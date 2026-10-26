Чоловік і жінка на прийомі у адвоката. Фото: Magnific

Зрада чоловіка стала причиною багаторічних судів через майно. Дружина дізналася, що в нього є інша жінка, яка народила йому двох дітей. Тим часом чоловік продовжував жити з законною дружиною. Жінка була переконана, що він витрачав сімейні гроші на утримання іншої родини, тому після розлучення хотіла отримати більше половини спільного майна. Йшлося про будинки, квартири, землю та автомобілі загальною вартістю понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Верховного Суду від 16 квітня 2026 року у справі № 372/532/21.

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Чому дружина вимагала більшу частину майна

Пара одружилася ще у 1991 році. У шлюбі народився син, подружжя придбало нерухомість, землю та автомобілі. Але згодом стосунки почали псуватися.

За словами дружини, проблеми в сім'ї виникли ще у 2008 році. Пізніше вона дізналася, що чоловік має стосунки з іншою жінкою. У 2012 році в нього народилася позашлюбна дитина, а у 2018-му — ще одна. Попри це, чоловік залишався жити з дружиною у спільному будинку.

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У 2021 році жінка вирішила розлучитися й поділити майно. Але звичайний поділ навпіл її не влаштовував. Вона наполягала, що заслуговує на більшу частку, адже, за її словами, чоловік утримував дітей від іншої жінки за гроші їхньої сім'ї.

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На той момент дружина оцінювала спільне майно у понад 31 мільйон гривень. До нього входили житлові будинки, квартири, земельні ділянки, гаражі, нежитлові приміщення та машини.

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Що вирішив суд

Судова тяганина розтягнулася на кілька років. Спочатку майно поділив районний суд, потім справу переглядала апеляція. Згодом втрутився Верховний Суд, який відправив її на повторний розгляд.

У березні 2025 року Київський апеляційний суд визначив загальну вартість спільного майна у 30 287 472 гривні.

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Його розподілили так:

дружині — майно на 15 138 007 гривень;

чоловікові — майно на 15 149 465 гривень;

додатково чоловік має виплатити дружині 5 729 гривень для вирівнювання часток.

Кожен отримав різні об'єкти нерухомості та інше майно. Суд намагався розподілити їх так, щоб різниця у вартості була мінімальною.

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Чоловік оскаржив рішення, але Верховний Суд 16 квітня 2026 року залишив його скаргу без задоволення.

Чи можна відсудити більше майна через зраду партнера

Верховний Суд пояснив, що усе придбане під час шлюбу вважається спільним майном чоловіка та дружини. Немає значення, хто приносив додому зарплату, хто оплачував покупки та на кого записали квартиру чи машину. Також факту зради або народження дітей від іншої жінки недостатньо, щоб автоматично віддати одному з подружжя більшу частину майна.

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Суди перевірили, коли подружжя придбало нерухомість та автомобілі, звідки бралися гроші на покупки й скільки все це коштує. Для оцінки майна використовували висновки експертів. У результаті Верховний Суд погодився з тим, як апеляційний суд розподілив майно.

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