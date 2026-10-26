Новорожденный ребенок. Фото: Новини.LIVE

Бывает, что родители новорожденного ребенка живут в разных странах. В таких случаях оформить отцовство может быть проблематично. Особенно если мама и папа не состоят в браке. Ездить друг к другу ради подписи — дело затратное, да и не у всех есть такая возможность. Однако есть несколько способов решить вопрос дистанционно. Все зависит от того, признает ли мужчина себя отцом.

Об этом на портале Юристы.UA рассказал адвокат Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Мать в Украине, отец в США

К юристу обратилась женщина, которая вместе с ребенком живет в Украине. Отец ребенка находится в США. Официально они никогда не были женаты. Женщина хотела узнать, как в таких обстоятельствах установить отцовство.

Адвокат объяснил, что для оформления отцовства брак между мужчиной и женщиной не требуется. Также не имеет значения, является ли мужчина гражданином Украины, если ребенок с рождения имеет только украинское гражданство.

Проще всего решить вопрос, когда мужчина соглашается признать ребенка своим. Тогда родители могут подать совместное заявление в ДРАЦС. Ехать из Америки в Украину необязательно.

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Мужчина должен подготовить заявление в США и заверить свою подпись. Если у него украинское гражданство, это можно сделать в консульстве Украины. Если американское — обратиться к местному нотариусу, оформить апостиль и сделать заверенный перевод документа на украинский язык.

Украинец также может воспользоваться услугами американского нотариуса. Кроме того, документы можно передать по почте или через представителя, имеющего нотариально оформленную доверенность.

Перед этим матери лучше обратиться в ДРАЦС и получить необходимую форму заявления, чтобы муж сразу правильно заполнил документы. Также понадобятся удостоверение личности и свидетельство о рождении ребенка. Если муж добровольно признает отцовство, обращаться в суд и делать ДНК-тест не нужно.

Что делать, если мужчина отказывается признавать ребенка

В таком случае поможет судебный иск. Нужно обращаться в украинский суд по месту зарегистрированного проживания или пребывания.

Но суду необходимо представить доказательства того, что именно этот мужчина является отцом. Для этого подойдут:

переписка, в которой мужчина признает ребенка своим;

совместные фотографии;

доказательства того, что пара ранее жила вместе;

денежные переводы от мужчины;

показания людей, знающих об их отношениях.

Также можно попросить суд назначить ДНК-экспертизу.

Поскольку мужчина находится в Америке, ему нужно будет передать судебные документы. Поэтому в заявлении следует указать его адрес проживания в США, если он известен.

Когда отца внесут в свидетельство о рождении

Если мужчина добровольно признал отцовство, ДРАЦС оформит документы на основании заявления родителей. Если же вопрос решался через суд, придется дождаться, пока судебное решение вступит в силу. После этого ДРАЦС внесет данные об отце в запись о рождении ребенка и выдаст новое свидетельство.

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